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05 Апреля 2012, 10:19 | Регион сегодня

Корейские бизнесмены заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на Камчатке

Корейские инвесторы готовы участвовать в реализации социально-значимых проектов на Камчатке. Больше 10 предложений от представителей южнокорейского бизнеса поступило в адрес Камчатской делегации в ходе презентации инвестиционного потенциала Камчатского края в Сеуле Республики Корея. 3 апреля делегация во главе с губернатором Камчатского края и Председателем Законодательного Собрания Камчатского края представили корейской стороне наиболее значимые проекты развития полуострова.

«В последние годы сотрудничество Камчатского края и Республики Корея становится все более тесным, - отметил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Внешнеторговый оборот Камчатки с корейской стороной в прошлом году вырос почти на треть и превысил 430 миллионов долларов. Сегодня Корея – это один из ключевых иностранных партнеров края».

Глава региона подчеркнул, что власти заинтересованы в привлечении инвестиций в экономику полуострова: в сельское хозяйство, энергетику, освоение новых месторождений и развитие инфраструктуры.

Камчатская делегация представила три основных проекта развития края: комплексное развитие энергетики Камчатского края, развитие системы водоснабжения и водоотведения, строительство всесезонного международного горнолыжного курорта.

Наибольший интерес корейской стороны вызвали проекты строительства Кроноцкой гидроэлектростанции на 230 мВт и крупнейшей в мире приливной электростанции в Пенжинском районе.

«В Пенжинской губе самые высокие в Тихом океане приливные волны – до 13 метров. Строительство приливной станции позволит нам не только обеспечить самой дешевой электроэнергией Камчатский край, но и поставлять электричество в страны АТР», - рассказал директор ЗАО «Фонд развития энергетики Камчатки» Владимир Кудряшов. Он отметил, что в Корее есть технологии, позволяющие накапливать энергию и транспортировать ее в аккумуляторах.

«Кроме того, рядом с электростанцией мы планируем построить завод по производству сжиженного водорода. Все знают, что это топливо будущего и оно, безусловно, будет востребовано», - сказал Владимир Кудряшов.

С ним согласны и представители корейского бизнеса. По словам потенциального инвестора проекта по строительству Кроноцкой гидроэлектростанции, представителя корейской корпорации гидро- и атомной энергетики г-на Лима, при реализации этого проекта на Камчатке могут быть использованы все современные технологии, которые сегодня применяются в Корее. «Этот проект очень интересен нам. Конечно, чтобы принять решение о строительстве, нам нужно еще проработать проект, но хочу сказать, что гидроэнергетика может быть весьма прибыльна», - отметил г-н Лим.

Значительный интерес корейские инвесторы проявили к проекту создания современной системы водоснабжения и водоотведения в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.  «Проект предусматривает разработку, освоение Быстринского месторождения пресной воды и модернизацию существующей системы водоснабжения в Петропавловск-Камчатской - Елизовской агломерации.  Для нас важно, что Быстринское месторождение расположено выше города, при этом вода будет идти самотеком, что позволит нам экономить порядка 15 тыс. кВт электроэнергии в год», - сказал заместитель директора МУП «Петропавловский водоканал» Олег Хворостов.  Кроме того, в рамках развития проекта предполагается создание производства по разливу бутилированной воды.

В числе ключевых камчатских проектов был и проект строительства горнолыжного курорта на базе четырех площадок: гора Морозная, Авачинский вулкан, хребет Тополовый, Петровская сопка. Этот проект получил поддержку со стороны Федерального Агентства по туризму. «Камчатка – очень перспективный регион», - отметил заместитель руководителя агентства Григорий Саришвили. Он подчеркнул, что Агентство по туризму РФ вместе с властями региона готово оказать всю необходимую помощь и поддержку корейским партнерам.

«Мы осмотрели горнолыжный курорт в окрестностях Сеула. Это очень современный комплекс с развитой инфраструктурой. Думаю, аналогичный комплекс вскоре появится и у нас в крае. На Камчатке есть все условия для создания курорта международного значения. Конечно, мы не сможем построить сразу все четыре площадки, но постепенно нам это удастся», - отметил Министр спорта и туризма Камчатского края Виктор Кравченко.

В ходе презентации инвестиционного потенциала Камчатского края в Москве в адрес камчатской делегации поступило более 10 предложений о сотрудничестве со стороны корейских партнеров. «Интерес со стороны потенциальных инвесторов был не праздный и, безусловно, это даст результат, - отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – Очень важно, что помимо тех проектов, которые мы представляли, большой интерес вызвали и другие отрасли. Было много вопросов со стороны корейских бизнесменов в сфере природопользования. Некоторые инвесторы, которые заинтересованы в строительстве Кроноцкой ГЭС и приливной станции, планируют приехать на Камчатку уже через неделю».

«В ближайшие несколько дней мы планируем провести встречи уже по конкретным направлениям: по проектам в сфере туризма, здравоохранения и энергетики, - отметил спикер камчатского парламента Валерий Раенко. - Я думаю, в самое ближайшее время эти проекты будут реализованы на Камчатке, потому что с корейской стороной у нас складываются действительно партнерские отношения».

«Камчатский край постепенно выходит на мировой рынок», - сказал в ходе презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Константин Внуков. Он подчеркнул, что Камчатка постепенно налаживает связи с Кореей и выразил надежду, что объем инвестиций в край будет расти.

Официальный сайт Правительства Камчатского края.

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