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Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
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На Камчатке в Командорском заповеднике для туристов построят приют с баней
В начале лета в Командорском заповеднике на острове Беринга поставят новый кордон, состоящий из трех домиков и бани. В ближайшее время его отправят на Камчатку.
Кордон «Буян» состоит из модульных конструкций. Из Братска, где его изготовили, он придет в готовом виде.
«Каждый из домиков, рассчитан примерно на 4-5 человек. В одном из них смогут расположиться инспекторы, во втором – научные сотрудники, местные жители или туристы, а в третьем - баня», – рассказал корреспонденту ИА «Кам 24» заместитель директора заповедника Евгений Мамаев.
По его словам, туристический сезон на островах длится недолго, всего 2-3 месяца, большого наплыва посетителей нет. Тем не менее, дирекция заповедника планирует и дальше облагораживать территорию, чтобы создать комфортные условия для туристов.
Средства на оборудование въездного кордона «Буян» выделены в 2012 году Министерством природных ресурсов и экологии России в рамках программы по развитию инфраструктуры познавательного туризма.
ИА «Кам 24» Фото: kordon-komandorsky.ru
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