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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Апреля, 15:05 |
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На Камчатке будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса
Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
По его словам, проект предполагает строительство современного тепличного комплекса с применением передовой инновационной технологии «Ultra Clima» на территории Зеленовских озерков.
«Подобных высокотехнологичных тепличных комплексов в Камчатском крае никогда не было. Он уникален как в части технического оснащения, так и по объёмам производства. Планируется, что когда производство будет выведено на полную мощность, на рынок региона будет поступать порядка 5,8 тыс тонн огурцов и около 3,4 тыс тонн томатов в год», - сказал Александр Кучеренко.
Для Камчатки, производящей сегодня около 8-10% собственных овощей, это существенный объём продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Собственное производство овощей в крае занимает очень маленькую нишу. В основном этим занимаются личные подсобные и фермерские хозяйства, начинающие производители, получившие грант на этот вид деятельности, а также те, кто изначально работали с закрытым грунтом. Основная цель данного проекта – круглогодичное обеспечение населения региона свежими овощами доступными по цене. Отмечу также, что качество овощей будет достойным. Технология, которая будет использоваться при производстве, абсолютно безвредна как для человека, так и для экологии. Ещё один важный момент – реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест», - добавил министр.
Планируемый объём инвестиций составит порядка 3,6 млрд рублей. В настоящее время ведётся работа по оформлению земельных взаимоотношений. Ожидается, что до конца 2018 года инвестор закончит все необходимые процедуры и получит разрешение на строительство. В соответствии с представленным бизнес-проектом запуск производства планируется в ноябре-декабре 2019 года.
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