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Четверг| 05 Апреля, 17:47 |
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"Берингия-2018": каюры прошли 17 этап камчатской гонки
Каюры прошли один из самых протяжённых участков трассы – более ста километров. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2018».
Там рассказали, что лагерь разместился на территории бывшей базы Оленеводов.
«Встретили нас замечательно, лагерь очень хороший. Три большие палатки – две для ночёвки, одна под столовую, все укомплектованы генераторами. Погода тоже не подвела, светило солнце, температура выше нуля, местами столбик термометра доходил до +7 градусов. Для собак жарковато, правда, но ничего страшного», - рассказали в оргкомитете.
По результатам 17-го этапа гонки в общем зачёте лидируют Валентин Левковский, Вячеслав Демченко, Андрей Семашкин. Четвёртое место удерживает Александр Чуприн, на пятом расположилась Алиса Ищенко. Геннадий Томилов занимает шестое место, следом за ним на седьмом месте находится Роман Мандятов. Виталий Тишкин показывает восьмой результат, Дмитрий Калявуквун удерживает девятое место. Десятую позицию в общем зачёте занимает Герман Айначгин, закрывает список Захар Выветке.
5 апреля гонка останется на Маянгаваяме – собакам нужен отдых после долгого и жаркого перехода. 6 числа, если позволит погода, каюры приступят к прохождению 18-го этапа гонки. Его протяжённость составляет 75 км, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
Напомним, традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
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