|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 05 Апреля, 18:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первая региональная туристическая выставка пройдет на Камчатке
Об этом сообщил вице-губернатор края Алексей Войтов.
В мероприятии примут участие представители туристской индустрии субъекта, особо охраняемых природных территорий, гостиниц и гостевых домов, организаций общественного питания, транспортных компаний, музеев, мастера народных промыслов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Важно понимать, что потребителями туруслуг на Камчатке являются не только гости полуострова, но и жители края. Развитие внутреннего туризма для нас – одна из основных задач. Во время прошедшей на Камчатке осенью Недели туризма на Дальнем Востоке Губернатором Владимиром Илюхиным было дано поручение проводить в крае ежегодные выставки туристской индустрии, ориентированные, в первую очередь, на жителей края. Первая масштабная региональная туристская выставка в Петропавловске-Камчатском откроется в следующую пятницу. Более того, с этого года такие площадки станут традиционными и будут проводиться весной, в преддверии высокого туристского сезона, и осенью. Агентство по туризму и Туристский информационный центр постарались собрать наиболее интересные предложения турбизнеса, чтобы наглядно продемонстрировать тот ресурс, которым сегодня обладают камчатские компании. У жителей будет возможность не только узнать все о туризме на полуострове, но и приобрести путевки. Многие компании готовят специальные предложения для камчатцев. Конечно, на выставке будет приятно провести время с семьей, она включает большое количество активностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям», – сказал Алексей Войтов.
В агентстве по туризму сообщили, что выставка также станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в туризме. Деловая программа включает проведение стратегической секции по туризму, семинаров и мастер-классов.
Выставка будет работать 12-13 апреля с 10:00 до 18:00.
- Первая региональная туристическая выставка пройдет на Камчатке
- У жителей Камчатки вновь появилась возможность летать в Москву рейсами авиакомпании "Россия"
- На Камчатке выбирают эскиз оздоровительного комплекса с бассейном
- Госдолг Камчатки сократился на более чем полмиллиарда рублей
- На Камчатке будет запущен интерактивный портал службы занятости
- Режимы ТОР и СПВ и подготовку кадров обсудили в ходе второго дня Камчатского форума предпринимателей
- Новый сейсмоустойчивый многоквартирный дом построят на Камчатке
- На Камчатке назначен исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства
- Жителей края приглашают принять участие в III Камчатском форуме предпринимателей
- Миллион рублей получил камчатский финалист конкурса "Лидеры России" Денис Профатилов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.