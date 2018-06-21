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05 Июля 2012, 19:42 | Регион сегодня

Камчатка получит не менее 2 млрд 700 млн рублей на строительство сейсмостойкого жилья до 2015 года

Камчатский край вошел в новую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 – 2018 годы». Новую редакцию программы в ходе визита на Камчатку подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Объем субсидий по программе будет увеличен до 80 млрд рублей», - отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание, посвященное реализации программы.

С 2009 года Камчатка получила уже порядка 4,5 млрд рублей на строительство и усиление жилья и социальных объектов. На эти средства в Петропавловске-Камчатском был построен новый жилой район, квартиры в новострое получили 876 семей, которые ранее жили в домах, не подлежащих сейсмоусилению. Еще 37 домов и 8 социальных объектов были сейсмоусилены.

«Мы сегодня посмотрели некоторые объекты и нам есть, что обсудить», - отметил министр регионального развития Олег Говорун. Он подчеркнул, что в ряде случаев строительство новых домов обошлось бы дешевле, чем усиление старых. Кроме того, он обратил внимание на необходимость использования новых технологий при строительстве сейсмостойкого жилья. «В некоторых городах жилье строят, используя метод сейсмоусиления фундамента. Это значительно дешевле и эффективнее», - отметил министр. Он сообщил, что Минрегион разработает типовые проекты жилых домов, которые могли бы использовать для строительства во всех сейсмоопасных районах страны. Также Олег Говорун подчеркнул необходимость малоэтажного строительства в сейсмичных районах: «Нужно отказаться от практики строительства сложных, многоэтажных бетонных домов». Он подчеркнул, что в ряде субъектов уже применяют опыт малоэтажного строительства.

«Мы давно говорим о том, что усиливать старые дома нецелесообразно. Не нужно заниматься укреплением гнилушек. Дома, которые мы сегодня усиливаем, были построены в 60-70-е годы. Они давно морально и физически устарели, и через 10-15 лет их придется сносить, - заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – Считаю, что гораздо эффективнее было бы использовать средства по программе на новое строительство».

«Необходимо провести анализ, какие здания действительно нужно усилять, а какие нужно снести», - отметил вице-президент Российской ассоциации по сейсмостойкому строительству, руководитель Центра исследований сейсмостойкости сооружений НИС «Строительство» Владимир Смирнов.

«Я абсолютно солидарен с тем, что сегодня прозвучало из уст всех практически, в том числе и наших специалистов: не надо тратить деньги на усиление тех объектов, которые всё равно придется через пять лет сломать, в которых жить невозможно и войти противно. А то, что они  сверху усиливаются какими-то там конструкциями, от этого жить лучше не становится. Оцените всё, что у вас есть, и при всех прочих равных, я считаю, что конечно гораздо важнее строить новые здания. Где-то там в какой-то абсолютно особой ситуации, наверное, что-то можно и усилить, но в целом это должно быть новое строительство, - заявил, подводя итоги совещания, премьер-министр Дмитрий Медведев. - Надо строить малоэтажное жилье. Нужны типовые проекты».

Возможность строительства малоэтажного жилья сейчас изучают и в Камчатском крае. В качестве участков под застройку, в том числе, рассматриваются площади, которые освободятся после сноса ветхого жилья. «Вскоре мы подготовим предложения по наиболее оптимальным для края технологиям строительства. Благодаря малоэтажному строительству мы сможем создать людям комфортные и безопасные для жизни условия», - добавил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Официальный сайт Правительства Камчатского края

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