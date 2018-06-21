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На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"

Проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью около 45 тыс. кв. м

Участие в мероприятии приняли секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин, Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, Генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Реализация этого проекта будет способствовать развитию экономики не только Камчатского края, но и всего дальневосточного региона в целом. Хочется, чтобы те, кто прибывает на Камчатку, и жители региона с комфортом пользовались новым терминалом. Поздравляю с закладкой первого камня, и уверен, что все работы по строительству будут выполнены в срок», - сказал в приветственной речи Николай Патрушев.

Владимир Илюхин также поздравил присутствующих со знаковым событием, отметив его значимость для всех жителей Камчатского края.

«Новый пассажирский терминал – это то, чего вся Камчатка давно ждала. Сегодня наш регион интенсивно развивается, и, конечно, нам не хватало современного и комфортабельного аэровокзального комплекса. Через 2,5-3 года на этом месте появится новый красивый терминал», - сказал Владимир Илюхин. – Я поздравляю всех жителей края с этим знаковым событием. Отдельные поздравления адресую работникам нашего аэропорта, которые скоро будут трудиться в комфортном и современном комплексе. Уверен, что воздушные ворота Камчатки станут лучшими на Дальнем Востоке и привлекут ещё больше туристов, которые будут вместе с нами радоваться тем красотам, которые нас сегодня окружают».

Строительству нового аэровокзального комплекса предшествовала масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры, которая была проведена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 12 млрд рублей.

«В ходе выполнения работ реконструирована взлётно-посадочная полоса, рулёжная дорожка, командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция и иные важные объекты. Всё это необходимо для того, чтобы аэропорт был современным, безопасным и удобным для пассажиров. Однако развивать только аэродромную инфраструктуру недостаточно, настоящим лицом аэропорта должен стать современный комплекс с пассажирским терминалом, имеющим высокую пропускную способность», - отметил заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин.

Проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью около 45 тыс. кв. м, который будет оборудован 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность терминала составит 1 млн пассажиров в год.

«Строительство нового аэровокзала послужит очередным стартом для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Камчатки в частности, а также поможет раскрыть привлекательность нашего края как туристического региона. Также хочу отметить, что реализация этого проекта окажет значительное влияние и на возможности для бизнеса, которые в крае ещё не до конца развиты. Напомню, сейчас в регионе ведётся масштабная и значимая работа с инвестициями, в том числе и с инвестпроектами, которые реализуются в рамках действующих особых налоговых режимов “ТОР Камчатка” и “Свободный порт Владивосток”. Здесь всё взаимосвязано, ведь если развивается транспортная инфраструктура – развивается всё остальное», - рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Стоит отметить, что выбор площадки строительства обоснован результатами предварительных инженерно-геологических изысканий, включающих изучение обводненности грунтов и сейсмичности территории. Изыскания показали, что выбранная территория обладает наиболее благоприятными гидрогеологическими и сейсмическими условиями по сравнению с другими участками в районе аэродрома.

Схема генерального плана предполагает сокращение расстояния от нового аэровокзального комплекса до автомобильной дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Новое расположение терминала позволит значительно сократить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний. Выбранный вариант размещения нового пассажирского терминала предполагает наличие достаточной свободной территории для планирования дальнейшего долгосрочного развития главной воздушной гавани Камчатского края.

«Я очень рад, что нашей компании досталось право участвовать в приоритетном для страны проекте по развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Безусловно, Камчатка – уникальный регион, которому только предстоит полностью реализовать свой туристический потенциал. Сегодня символический старт, однако наш проект начнёт реализовываться уже в ближайшее время», - сказал Евгений Чудновский.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта модернизации аэропорта превысит 10 млрд рублей, в том числе частные инвестиции – порядка 7 млрд. В марте текущего года на реализацию проекта в Камчатский край было перечислено почти 3,5 млрд. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году.

Напомним, в 2018 году АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский» (Елизово)» вошёл в холдинг «Аэропорты Регионов», который стал победителем инвестиционного конкурса на право модернизации главной авиагавани региона, проведенного «Корпорацией развития Камчатки». Соглашение о реализации проекта между «Корпорацией развития Камчатки» и УК «Аэропорты Регионов» было подписано 3 ноября 2017 года.

Досье "Дальневосточного капитала": «Аэропорты Регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Также управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Гагарин (Саратов) и модернизации аэропортов Елизово (Петропавловска-Камчатского) и Нового Уренгоя. Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2017 г. составил более 11,7 млн. человек.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэропорт  терминал  строительство 


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