Аэропорт на Командорских островах планируют реконструировать до конца 2018 года

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Октября, 12:52 |
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Дальневосточный капитал № 9, 2017
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06.10 |Новый контейнерный комплекс появится на Дальнем Востоке
05.10 |Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
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05.10 |Рыбаки Камчатки добыли свыше 240 тысяч тонн лососей
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25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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05 Октября 2017, 09:20 | Регион сегодня
Аэропорт на Командорских островах планируют реконструировать до конца 2018 года
ФКП "Аэропорты Камчатки" (структура Росавиации) объявила конкурс с ограниченным участием на право реконструировать аэропорт "Никольское"
Аэропорт «Никольское» расположен возле одноименного села на одном из Командорских островов - острове Беринга (Алеутский район. Камчатского края). Работы по реконструкции должны завершиться в декабре 2018 года.
Подрядчику предстоит снести старое здание аэровокзала и построить вместо него служебно-пассажирское здание, сблокированное с аварийно-спасательной станцией и командно-диспетчерским пунктом, а также обустроить сопутствующую инфраструктуру.
Строительные работы будут выполняться в условиях действующего аэропорта, без прекращения производства полетов.
По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составит 163,5 млн рублей. Проект финансируется из федерального бюджета. Заявки принимаются до 23 октября, тендер намечен на 26 октября.
Теги: Командоры аэропорт Росавиация
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