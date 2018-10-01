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На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
В Петропавловске-Камчатском ведется строительство визит-центра, где гости края смогут централизованно получить туристскую и эколого-просветительскую информацию, выбрать маршрут и заказать экскурсию. Проект стоимостью более 28 миллионов рублей в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» реализует компания «Медея». Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Место расположения визит-центра – на территории этнопарка на берегу Култучного озера на площади 0,5 гектара, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Завершение всех работ мы планируем на 2020 год. Строительство этнодеревни уже пересекло экватор, выполнено более пятидесяти процентов от общего объема. Этот объект находится на контроле Губернатора и Правительства края, мы периодически выезжаем и оцениваем ход строительства, оказываем необходимую поддержку. На территории должны появиться не только активности, но и точки торговли и питания, в которых город испытывает потребность уже сейчас», – сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
В состав центра войдут лекторий, экспозиционный и конференц-залы. Планируется также открытие школы, где будет проходить обучение представителей туристского сектора всей России и зарубежья.
«Учитывая, что в ближайшей перспективе ожидается серьезный рост турпотока на полуостров, предоставляемая информация будет включать сведения о достопримечательностях и заповедных зонах Камчатки, объектах показа, возможностях размещения и питания, а также обо всех услугах в сфере туризма. Оказываемые услуги будут призваны содействовать развитию познавательного туризма и экономическому развитию региона в целом, а сам визит-центр будет интегрирован в региональную сеть организаций по экологическому туризму», – сказал генеральный директор ООО «Медея» Сергей Казаков.
На прибрежной территории Култучного озера также появятся юрты коренных народов Севера, острог и дом мастера, ресторан, два здания, детская игровая зона и фонтан. Как ранее говорил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, этнодеревня должна стать местом притяжения как жителей, так и гостей столицы субъекта всех возрастов. Этот комплекс, реконструированные Никольская сопка и стадион «Спартак», гостиница ООО «Новый дом» придадут совершенно новый вид историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Напомним, сейчас резидентами ТОР «Камчатка» являются 72 компании с общим объемом инвестиций 29,8 миллиардов рублей, они планируют создать в крае около 5 тысяч рабочих мест.
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