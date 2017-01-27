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06 Февраля 2017, 09:30 | Регион сегодня

Резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются два предприятия с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей

Еще 13 заявок находятся на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока

В ходе рабочей поездки в Камчатский край вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по вопросам развития территории опережающего развития «Камчатка» и Свободного порта в Петропавловске-Камчатском.

В совещании приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководитель Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, представители профильных министерств и ведомств.

В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются два предприятия с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей и перспективой создания 212 рабочих мест. Еще 13 заявок находятся на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока на общую сумму инвестиций более 2,4 млрд рублей и с перспективой создания 317 рабочих мест.

По словам Юрия Трутнева, на сегодняшний день в ТОР 19 резидентов и достаточно большой объём планируемых инвестиций - более 13 млрд рублей.

Проекты предполагают создание более 1600 рабочих мест. К концу 2017 году на площадке «Паратунка» Корпорацией развития Дальнего Востока будут построены объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Федеральным бюджетом на эти работы предусмотрено финансирование в объеме 5,727 млрд рублей.

Юрий Трутнев отметил, что есть уже и реализованные проекты. Так, накануне полпред посетил всесезонный аквапарк, открытие которого состоялось 30 декабря 2016 года. Это один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Комплекс рассчитан на посещение более 700 человек одновременно. Территория аквапарка включает бассейны с водными горками и аттракционами, кафе, административное здание с помещениями саун и спа-процедур, торговый павильон. Совокупная стоимость проекта составила 625 млн рублей.

Полпред обратил особое внимание на то, что обеспечения выполнения поручения Президента России по опережающему развитию Дальнего Востока является «общей задачей» всех уровней власти и призвал территориальные органы федеральных ведомств налаживать доверительные отношения с инвесторами для совместного развития региона.

«Надо добиться того, чтобы мы друг другу верили – бизнес и власть, - отметил полпред, подчеркнув, что именно доверие сможет привлечь новых инвесторов в регион. - Поэтому нам надо здесь доверие укрепить, а доверие – такая штука, которую надо заслужить. Поэтому надо сделать так, чтобы все решения, которые принимаются Правительством Камчатки, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Корпорацией развития выполнялись в конкретных точках, в конкретный срок. Ну, и инвесторам надо делать шаг навстречу, потому что можно занять позицию «нам не всё нравится, мы подождём, когда всё будет хорошо», но так можно прождать всю жизнь. Развитие тоже создаётся людьми, мы только можем создавать условия для развития».
 
Ранее в тот же день Юрий Трутнев вместе с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным и заместителем Министра транспорта Российской Федерации - руководителем Росморречфлота Виктором Олерским осмотрели здание Морского вокзала и ознакомились с планами по его развитию.

Строительство нового здания морвокзала началось летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Объем финансирования составил 532,9 млрд рублей.

Построенное здание морского вокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещён пункт пропуска через государственную границу.

Как рассказал Виктор Олерский, на очереди модернизация причальных сооружений, объем финансирование которых составит 80 млн рублей.

«В морском порту начались работы, в мае планируется открытие морвокзала, причальную стенку тоже доделают, там есть вопрос по реконструкции соседних причалов, но главное - процесс уже сдвинулся. Суда до 250 метров, наши коллеги говорят, что мы уже в состоянии принимать, это такой хороший класс судов. Надо совершенствовать инфраструктуру, связанную с таможенным оформлением, обязательно развивать всё, что связано с приёмом туристов», - отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил важность благоустройства города для привлечения туристов.

«Для того, чтобы система портовых сооружений начала действительно работать максимально на территорию, надо еще вокруг создать инфраструктуру, надо создать те места, куда людям будет интересно пойти: рестораны хорошие, хорошие гостиницы, магазины, надо привести в порядок набережную», - сказал полпред.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, в свою очередь, подчеркнул, что все, что касается благоустройства территории, связанного с морским вокзалом, относится к ведению краевых властей. По его словам, работы по благоустройству начнутся уже летом 2017 года. По информации Росморречфлота, постановка к причалу порта первого пассажирского судна запланирована на середину июня.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: свободный порт  трутнев 


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