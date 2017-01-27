|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Февраля, 09:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На создание и развитие туристической инфраструктуры Камчатки направлено 95 млн рублей
«Что касается создания инфраструктуры, то мы приняли участие в реализации инвестиционной программы. На эти цели в 2016 году направлено свыше 80 млн рублей. Муниципальным образованиям на создание туристской инфраструктуры выделено свыше 5,5 млн рублей субсидий. В создание информационной туристской навигации и расширение визит-центров на Камчатке вложено более 8 млн рублей. Также агентством осуществлялось сопровождение и реализация инвестиционных проектов», - сказал Геворк Шхиян.
Он отметил, что данные средства направлены на строительство гостиниц, создание туробъектов и зон отдыха, установку баннеров, стендов и указателей.
«Так, в 2016 году состоялось открытие гостиницы «Витус Беринг» в селе Никольское, получена государственная экспертиза на проектную документацию реконструкции гостиницы «Эльгай» в Палане, оборудована аллея «Первый отряд космонавтов» в посёлке Вулканный, подготовлен проект для создания историко-этнокультурного центра «Большерецкий острог». Также мы начали работы по обустройству зоны у подножия вулкана Вачкажец, провели обустройство площадки въезда в село Эссо для организованных и самодеятельных туристов. Кроме того, деньги были направлены на функционирование визит-центра «Халактырский пляж», установку туристских указателей и изготовление туристских стендов», - рассказал руководитель агентства.
Ещё 15 млн рублей в 2016 году было направлено на популяризацию отдельных видов туризма на Камчатке. При участии агентства были проведены гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт», конкурс полевых поваров «Золотой котелок», Чемпионат России по лыжному туризму, праздник Камчатского края «День вулкана».
«Также вместе с министерством культуры Камчатского края мы проводим Недели культуры и туризма, которые практически завершают летний сезон. В рамках этой недели проводится краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», краевое мероприятие «Камчатский Арбат», международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». Он проводится у нас раз в три года. В прошлом году нам удалось собрать на этот форум практически всех дипломатических представителей Дальнего Востока, причём в ранге не менее чем генеральные консулы. То есть внимание к Камчатке очень большое и через них мы тоже пытаемся продвигать бренд Камчатки не только внутри России, но и по всему миру», - рассказал Геворк Шхиян.
Он добавил, что в 2016 году был проведён ряд мероприятий, направленных на помышление качества туристических услуг. В частности, модернизирован сайт www.visitkamchatka.ru, организовано проведение курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников, проведён обучающий семинар для специалистов гостиничной индустрии.
Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате общественных слушаний, принять участие в которых могли все желающие. Доклад агентства по туризму и внешним связям завершил серию отчётов ИОГВ региона за прошлый год.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На создание и развитие туристической инфраструктуры Камчатки направлено 95 млн рублей
- На Камчатке новый морвокзал примет первых пассажиров круизного лайнера уже летом
- Резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются два предприятия с общим объёмом инвестиций 2,2 млрд рублей
- На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос
- Крупный морской логистический центр будет создан на Камчатке в рамках режима Свободного порта
- Компания "Новый дом" стала первым резидентом Свободного порта на Камчатке
- На Камчатке на старт "Берингии-2017" выйдет рекордное количество каюров
- Камчатская горнолыжница показала лучший результат в супер-гиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017
- Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 тонн
- На Камчатке у подножия Авачинского вулкана построят тренировочный центр летней подготовки национальных сборных страны
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.