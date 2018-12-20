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Среда| 06 Февраля, 16:55 |
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На Камчатке в день открытия гонки на собачьих упряжках представят "Берингийский Арбат"
Организаторы готовят для гостей насыщенную программу, посвящённую ездовому спорту и традициям народов Камчатки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Вот уже на протяжении нескольких лет «Берингия» – самое яркое спортивное мероприятие Камчатки. Для жителей и гостей полуострова мы готовим интересную программу с множеством различных площадок и зон активности. Опыт большой, именно поэтому мы стараемся продумать все до мелочей, чтобы люди могли почувствовать себя частью одной дружной «берингийской» семьи. Гостям праздника будет что посмотреть, где сфотографироваться, отдохнуть, погреться, и выпить чая», - рассказал один из организаторов праздничной программы открытия «Берингии-2019» Максим Кассап.
На празднике открытия предусмотрено три сценических комплекса. Один напротив входа на биатлонный комплекс – welcome-зона, за трибуной «С» – семейная площадка, а также зона «Берингийского стойбища».
«Особое внимание будет уделено детской площадке, которая займет всю территорию за административным зданием. Детский городок включает в себя 13 игровых зон. Также будут организованы катание на собачьих упряжках, лазертаг и спуск с горы на «плюшках». Но все карты раскрывать мы не будем, чтобы сохранить небольшую интригу, - сказал Максим Кассап. – Я приглашаю всех на «Берингию-2019» 23 февраля на биатлонный комплекс. Будет большой праздник для вас и ваших родных. Не пропустите!»
По традиции перед собравшимися зрителями выступит приглашённый артист российской эстрады. В этот раз с открытием «Берингии» камчатцев поздравит «Soprano» Турецкого.
Напомним, 2 марта состоится праздник, посвященный старту гонки в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта.
Билеты на открытие «Берингии-2019» можно приобрести онлайн на сайте ponominalu.ru или в точках продаж группы «МТС» и салонах «Алло», их стоимость – 400 рублей.
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