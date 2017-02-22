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Каюрам "Берингии-2017" предстоит пройти порядка 1500 километров
Cпортсмены стартовали в обратном порядке в соответствии с результатами гонки-пролога, прошедшей 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Первым на маршрут вышел Герман Айначгин из села Хаилино Олюторского района, последним стартовал - Андрей Семашкин, представляющий Петропавловск-Камчатский.
Каюрам «Берингии-2017» предстоит пройти порядка 1500 километров. Весь маршрут разделён на 21 этап. Причём, в этом году на некоторых участках пути спортсмены столкнуться с нововведениями.
«Команда очень хорошая, люди все подготовленные, дружные. Надеюсь, что на финиш придем в полном составе и досрочно. Эта гонка – пробная перед большой гонкой до Чукотки, поэтому мы решили сделать линейные этапы», - рассказал руководитель гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» Андрей Рудович.
В частности, линейным станет первый этап гонки от села Эссо до Верхне-Хайрюзово протяжённостью 217 км. Каюры на этом участке будут самостоятельно определять расстояние, которое им предстоит пройти в сутки, и когда останавливаться на отдых. Всего на маршруте будет несколько линейных этапов, поэтому спортсмены заранее готовились к нововведениям и разрабатывали свою стратегию.
«Старалась, готовилась к гонке по мере возможности. Думаю, что в этом году я готова лучше, чем в прошлом, - рассказала участница гонки «Берингия-2017» Анастасия Семашкина. - В этом году есть новшество — это линейность гонки. То есть мы будем идти по новой стратегии, каждый продумывает её для себя. Большие переходы будут».
Несмотря на то, что гонка в этом году является самой протяжённой за последние 15 лет, каюров это не пугает. Они готовы ко всем испытаниями, которые могут встретиться им в пути.
«Настрой боевой. Мы всю зиму готовились. Правда, сейчас тепло для моих собак, им жарко. Снег мягкий и глубокий. Опасаюсь, что они лапы побьют, а так все нормально», - сказал каюр с многолетним стажем Иван Нивани.
«Наша жизнь в северных условиях – это уже большое испытание. Мы готовы пройти гонку «Берингия» от начала и до конца, у нас есть закалка», - сказал участник «Берингии-2017» Валерий Соколов.
Добавим, что в этом году впервые в истории «Берингии» за передвижением каюров по трассе можно будет наблюдать через Интернет. Каждый спортсмен получил именной GPS-трекер. Трансляция началась одновременно со стартом гонки. Попасть на страницу слежения можно через главную страницу сайта beringia41.ru. Финишировать упряжки должны ориентировочно 28 марта в посёлке Усть-Камчатск.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».
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