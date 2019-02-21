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Среда| 06 Марта, 12:18 |
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Сборная Камчатского края завоевала 32 медали на чемпионате и первенстве России по ски-альпинизму
В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из 11 субъектов страны. Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.
В рамках одного спортивного форума организаторы впервые провели пять гонок: вертикальную, индивидуальную, командную, спринты и эстафету, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"По итогам первенства России команда Камчатского края завоевала 9 медалей: 3 "золотых" (Никита Филиппов, Михаил Селин), 3 "серебряных" (Александр Штомпель, Михаил Селин) и 3 "бронзовых" (Михаил Селин, Никита Споршев, Александр Штомпель). Чемпионат принес в копилку сборной Камчатского края еще 23 медали. Екатерина Осичкина, Анна Малышева, Светлана Малышева, Лариса Соболева, Алексей Филиппов, Константин Савчук, Владимир Амангалиев и Алексей Белоусов завоевали 13 "золотых", 7 "серебряных" и 3 "бронзовых" медали", – рассказали в министерстве.
Там добавили, что сейчас команда готовится к чемпионату и первенству мира в Швейцарии, где будет бороться за квоту на юношеские олимпийские игры, которые состоятся в январе 2020 в Лозанне, Швейцария.
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