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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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На Камчатке побывал первый в этом сезоне круизный лайнер
Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Утром 2 мая круизный лайнер пришвартовался в Петропавловск-Камчатский из японского порта Хакодате.
«Мы впервые принимали лайнер такой вместимости и длины в порту Петропавловска-Камчатского, где у нас находится морской вокзал. До этого суда подобного класса стояли на рейде в Авачинской бухте. Туристы Celebrity Millennium пробыли в краевой столице один день, познакомились с достопримечательностями города и затем отпраились в Канаду. Всего в этом сезоне мы ожидаем 18 заходов круизных лайнеров. Пассажиры некоторых из них проведут на Камчатке несколько дней», - сказал вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
Он добавил, что чаще всего на борту круизных лайнеров на полуостров прибывают туристы из США, Японии, Канады и Германии.
Напомним, в 2018 году Камчатку посетило около 215,5 тысяч туристов. По сравнению с 2017 годом число иностранных гостей края выросло на 82,5 процента.
Судно премиум класса Celebrity Millennium построено в 2000 году и ходит под флагом Мальты. Его длина составляет 294 метра, ширина - 34 метра. Пассажировместимость - 2034 человека. На борту 11-палубного лайнера два открытых бассейна и один - крытый, казино, спа-центр, 4 ресторана, 3 бара, клуб и театр.
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