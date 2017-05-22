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На Камчатке на берегу Авачинской бухты отметят День Первой рыбы
Откроет праздник выступление Государственного академического корякского национального ансамбля им. А.В. Гиля «Мэнго». Также в концерте примут участие национальные коллективы «Коритэв», «Уйкоаль», «Пилюна», «Северные Зори», «Лаччах», «Банго-Банго». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«2017 год в России объявлен Годом Экологии. На празднике несколько камчатских экологических организаций представят презентации в области охраны окружающей среды, состоится эколого-практическая мини-программа, - сказали в министерстве. - Все желающие смогут посетить музейную выставку "Праздник Первой рыбы". Гостям будут предложены уха и чай с травами. Свои изделия представят более 20 мастеров национальных ремесел».
Главным действием праздника станет обряд, суть которого заключается в том, чтобы с помощью ритуальных действий заманить рыбу в камчатские реки.
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