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Конкурс полевых поваров Камчатки "Золотой котелок" впервые пройдет на берегу Тихого океана
Традиционный краевой конкурс полевых поваров "Золотой котелок" впервые пройдет на территории визит-центра "Халактырский пляж" 15 июня. Состязания начнутся ровно в полдень. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Там напомнили, что участниками конкурса могут стать все желающие. Состав каждой команды должен включать два человека: повара и помощника. Несмотря на то, что конкурс традиционный, в этом году организаторы внесли некоторые изменения в положение о мероприятии.
"По традиции участники "Золотого котелка" будут готовить два блюда. Это уха и блюдо на выбор из предоставленного набора продуктов. Все блюда готовятся исключительно на костре, то есть максимально в полевых условиях. Кроме того, мы изменили номинацию "Лучшая домашняя заготовка" и предлагаем поварам приготовить авторское блюдо прямо на месте из тех продуктов, которые они принесли с собой. Данная номинация оценивается отдельно, вне основного конкурса", - рассказали в агентстве.
По условиям конкурса на приготовление основных блюд (уха и второе блюдо) участникам дается не более 2 часов, на "авторские" блюда дается 30 минут (вне основного конкурса, по желанию). Победителей конкурса выбирает жюри из пяти экспертов. Они оценят скорость приготовления блюд, их вкусовые качества, внешнее оформление и другие критерии.
Традиционно победитель конкурса получит в качестве главного приза сувенир "Золотой котелок", а также диплом за 1 место и сертификат. Другие призёры будут награждены дипломами соответствующих степеней и сертификатами. Отдельные призы подготовлены для победителей в номинациях "За лучшее авторское блюдо", "За лучшую группу поддержки", "Лучшая туристическая песня" и другие.
Дополнительную информацию по конкурсу можно узнать по телефону: 8 (4152) 307-330.
В агентстве отмечают, что в этом году проведение конкурса полевых поваров "Золотой котелок" приурочено к открытию визит-центра на Халактырском пляже. В настоящее время АНО "Камчатский туристский информационный центр" ведется активная работа по подготовке объекта к предстоящему летнему сезону, идет благоустройство территории, организация ярмарочной площадки. Начало мероприятия с участием творческих коллективов и спортивно-развлекательной программой в 12:00. Официальное открытие визит-центра состоится 15 июня в 14:00.
Обращаем внимание, что при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть перенесены на воскресенье, 16 июня.
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