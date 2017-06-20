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Акция благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слез" вновь на Камчатке
ВТБ профинансировал приобретение импульсной ксеноновой передвижной установки для дезинфекции воздуха помещений отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных на сумму 1 500 000 рублей.
«Защита пациента от губительного воздействия устойчивой микробной флоры в отделении реанимации и интенсивной терапии является приоритетной задачей в 21 веке. Особенно восприимчивы к микробной флоре новорожденные с низкой и экстремальной низкой массой тела при рождении. Как правило, эта категория маленьких пациентов дольше всего находится в палате интенсивной терапии — от 15 до 45 дней. Выхаживание и лечение таких детей требует применения вспомогательной медицинской аппаратуры. Все окружающие новорожденного предметы необходимо содержать в максимально чистой среде для предотвращения микробного обсеменения и, соответственно, для профилактики развития нозокомиальной инфекции. Лучшим достижением отечественных ученых в сфере обеззараживания воздуха, медицинской аппаратуры и медицинской мебели является уникальная ксеноновая установка, которую мы приобрели благодаря благотворительной помощи банка ВТБ»,— рассказала главный врач Камчатской краевой детской больницы Ольга Фреликова.
«ВТБ уже не первый раз помогает больницам Камчатского края: в 2015 году Банк оказал помощь городской детской поликлинике №1 и приобрел автоматический биохимический анализатор для клинико-диагностического лабораторного отделения поликлиники. В прошлом году Банк передал в дар Камчатской краевой детской больнице аппарат искусственной вентиляции легких. Всего на 2017 год программой «Мир без слез» предусмотрена благотворительная помощь детским больницам нашей страны на сумму более 40 миллионов рублей», — отметил начальник управления рекламы и маркетинга — вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
По традиции программы Банк организовал в больнице детский праздник с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и композитора Владимира Щукина — давних друзей программы «Мир без слез». Перед детьми выступили Хрюша, Степашка и Каркуша, а в конце праздника каждый ребенок получил подарок от своих любимых героев.
Программа «Мир без слез» существует уже 14 лет. За это время была оказана помощь более чем 100 детским больницам в 52 регионах РФ от Санкт-Петербурга до Находки. Общий объем благотворительной помощи банка ВТБ составил порядка 300 миллионов рублей. Программа носит исключительно адресный характер. Участвующие в программе больницы сами выбирают, какое оборудование, лекарства и расходные материалы им необходимо приобрести.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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