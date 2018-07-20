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Прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке увеличен до 364 тысяч тонн
Перед началом путины-2018 научное сообщество прогнозировало, что будет добыто около 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Однако за время рыбалки объем вылова отдельных видов лососей несколько раз корректировался, что и повлияло на увеличение прогнозируемого суммарного улова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«За время путины у восточного побережья Камчатки был увеличен объем вылова как в Карагинской подзоне, так и в Западно-Беринговоморской. По горбуше он корректировался в сторону увеличения дважды – на 37,3 и 20 тысяч тонн. По нерке – трижды, на 953, 573 и 50 тонн. Теперь, когда начался активный ход рыбы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, там также корректируются объемы вылова. Сегодня от ВНИРО получено разрешение на добычу дополнительных 10,5 тысяч тонн нерки», – сказал заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
Всего с начала путины Камчатские рыбохозяйственные предприятия добыли 189 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Напомним, в прошлом году рыбаками полуострова было добыто порядка 240 тысяч тонн лососей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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- Прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке увеличен до 364 тысяч тонн
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