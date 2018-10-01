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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 16:15 |
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Камчатка поможет приморцам, пострадавшим от наводнения
В настоящее время идет формирование груза, в который войдут бутилированная вода и продукты длительных сроков хранения.
- Общий вес груза составит 5 тонн, из которых 4 тонны – это питьевая вода, еще тонна – рыбные и мясные консервы. Для того, чтобы отправить помощь в Приморье, мы обратились в Дальневосточный региональный центр МЧС России с просьбой направить на Камчатку самолет Бе-200, – рассказал Сергей Хабаров.
Он отметил, что эта партия гуманитарной помощи полностью будет состоять из продуктов, которые собрали камчатские предприниматели.
- Воду поставили ЗАО «Малкинское», ООО "Кампиво-маркет" и ООО «Аквамарин», ждем подвоза консервов от местных рыбопромышленных компаний», – сказал заместитель председателя правительства региона.
Планируется, что гуманитарная помощь будет направлена в Приморье в четверг, 8 сентября. Напомним, ранее Камчатка передала в соседний регион 2,5 тонны бутилированной питьевой воды. Также туда были направлены 106 камчатских спасателей.
Приморский край пострадал от паводков, которые возникли в последние дни августа в результате тайфуна Лайонрок и еще одного мощного циклона с обильными ливнями. В крае выпала трехмесячная норма осадков, был объявлен режим ЧС федерального характера. Затопленными оказались свыше 8,5 тысяч домов и придомовых территорий в 13 муниципальных образованиях края. В населенных пунктах продолжаются спасательные операции, эвакуированы свыше 800 человек. В настоящее время в Приморье продолжаются дожди, ситуация остается напряженной.
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