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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
Кроме праздника благодарения природы с 10 по 16 сентября в Камчатском крае пройдет ряд мероприятий, которые посвящены культуре КМНС. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Там сообщили, что мероприятия проекта посвящены известным камчатским деятелям культуры Марии Притчиной, Татьяне Лукашкиной, Кецаю Кеккетыну, Владимиру Коянто, Вадиму Санакоеву и Александру Гилю.
«С 11 сентября на Камчатке начнется грандиозная праздничная неделя искусства и культуры северян V Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», кочующий краевой фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Мастера земли Уйкоаль». В проекте примут участие более 300 артистов и мастеров из разных уголков Камчатки, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Магаданской и Томской областей, Красноярского края, Кубы и Белоруссии», – рассказали в министерстве.
В осеннем ительменском празднике «Алхалалалай», который пройдет 15 и 16 сентября в этнографической ительменской деревне «Пимчах» в селе Сосновка Елизовского района примут участие артисты ансамбля «Ангт».
«Во время праздника ительмены по традиции празднуют окончание лета и благодарят природу за дарованный урожай. Они приносят дары Хантаю, отпугивают злых духов и очищаются от грехов. Помимо обрядов неотъемлемой частью праздника является концерт творческих национальных коллективов, где артисты ансамбля «Ангт» покажут свои умения в национальных видах танцев, проведут мастер-классы по изготовлению «хантайчиков» и изделий из рыбьей кожи, а также детскую игровую программу, множество разнообразных конкурсов. Кроме того, пройдут выставки изделий мастеров-прикладников, блюд национальной кухни и многое другое», – добавили в министерстве.
Там отметили, что особенное место в программе займет открытый чемпионат по танцам коренных народов Камчатки. Впервые танцевальный марафон состоялся в 1997 году и продолжался один час. Сегодня он начинается вечером и длится до обеда следующего дня.
Напомним, подобные мероприятия проводятся в регионе в рамках реализации поручения Президента РФ Владимира Путина о необходимости укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации и в соответствии с Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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