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06 Декабря 2017, 14:42 | Регион сегодня

На "Днях Дальнего Востока в Москве" Камчатка представит более 30 масштабных инвестпроектов

Более 30 масштабных инвестиционных проектов представит Камчатка в рамках выставки "Дни Дальнего Востока в Москве", которая пройдёт в столице в период с 8 по 16 декабря.

Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

«Для выставки отобраны наиболее крупные и значимые для экономики края проекты. Их направления самые различные – это и развитие туристической отрасли, и создание новых производств в агропромышленном комплексе, и модернизация портовой инфраструктуры и аэропортов края. Часть проектов уже реализуется на площадках ТОР "Камчатка" и "Свободный порт Владивосток", - сказали в агентстве. – Для презентации проектов будут использованы современные мультимедийные технологии.  На выставке регион представит интерактивный проекционный макет, который позволяет наглядно и информативно в анимированном виде показать основные данные о проектах с их привязкой к географической карте».

Посетители стенда узнают о 24 перспективных проектах площадок «Зеленовские озерки» и «Паратунка» территории опережающего развития «Камчатка» и 7 проектах, заявленных к реализации на территориях, отнесённых к «Свободному порту Владивосток». Среди них  - проект по созданию порта-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, проекты по созданию рыбоперерабатывающих комплексов, переоборудованию и модернизации рыбопромысловых судов и ряд других.

«Также на региональном стенде Камчатского края в течение всей выставки будут работать информационные киоски с сенсорным управлением. Каждый посетитель самостоятельно, благодаря простой и понятной навигации, сможет познакомиться с предложениями от Камчатского края в области туризма, вакансий и получения дальневосточного гектара. Теме освоения земель Дальнего Востока уделено особое внимание организаторов. В инфокиоске «1 Га на Камчатке» все желающие смогут получить исчерпывающие данные о свободных к предоставлению участках, узнают о примерах ведения успешного бизнеса на гектаре, все о процедуре получения земли и специальных мерах поддержки предпринимательства в крае. Посетить наш стенд приглашаем всех, кто рассматривает возможность связать свою жизнь и работу с удивительной Камчаткой», - отметили в агентстве.  

На выставке будет представлена мультимедийная выставка уникальных фотографий и видеороликов красивейших видов Камчатки. Кроме того, все желающие смогут испытать свои силы на современном горнолыжном тренажере, аналогичный которому стал одним из основных экспонатов края на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

В рамках культурной программы посетители познакомятся с творчеством национальных коллективов Камчатки: эвенским ансамблем «Нулгур» и ительменским фольклорным ансамблем «Эльвель». Гости выставки услышат удивительные родовые мелодии, уникальное горлохрипение, увидят танцы, основанные на древних ритуальных обрядах и традициях народов Камчатки. На стенде сувениров будет представлено многообразие работ камчатских мастеров, изготовленных из различных природных материалов.

«Фотозона региона будет посвящена традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках "Берингия". Здесь будут представлены настоящие собачьи нарты, снегоступы и другие элементы национального быта каюров. Ежедневно на стенде будут разыгрываться призы и сувениры с эмблемой гонки, - добавили в агентстве. - На стенде "Рестораны регионов" Камчатка представит совершенно новую концепцию "быстрой и функциональной еды из продуктов, которыми одаряет людей "земля вулканов". Блюда из камчатского меню будут созданы по специальным рецептам, позволяющим сохранить всю пользу продуктов для организма».

Напомним, мероприятия «Дней Дальнего Востока в Москве» пройдут с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре, Павильон 8, будет работать с 14 по 16 декабря включительно, с 10:00 до 20:00. Вход свободный.  «Дальневосточная ярмарка» на Тверской площади будет проходить с 8 по 13 декабря.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дни Дальнего Востока в Москве 


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