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Панно из камчатских самоцветов вручат каюру "Берингии"
Об этом рассказали в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии».
«Приз учреждён честь Владимира Петровича Самарского - легендарного вертолетчика, внесшего огромный вклад в организацию стартов гонки. Долгие годы он был бессменным сопровождающим экспедиций, за что его называли "крыльями Берингии". В 2002 году Владимир Самарский ушёл из жизни, но с «Берингией» его имя осталось связанным навсегда. В память о заслугах лётчика уже в 2003 году в рамках гонки был вручён первый Приз, названный его именем. И тогда, и сегодня, 16 лет спустя, Приз изготавливают в мастерской "Тэви", - сказали в оргкомитете. – Над созданием уникального панно трудятся мастера Галина Рычагова и её сын, Иван Рычагов».
Панно для Приза Самарского выполняются в технике флорентийской мозаики. Каждая картина набирается из множества мелких деталей, количество которых может достигать сотни. Повторить мозаику невозможно: даже при сходстве общих мотивов, мастеру никогда не удастся найти одинаковые оттенки и рисунки камней.
В этом году для создания панно используются обсидиан, кахолонг, яшма, долерит, кварцит, лазурит, агат, мрамор.
«На картине будут изображены три Хаски. Собаки бегут в упряжке по снегу. На заднем плане - камчатский пейзаж: горы, лес, небо. Основой сюжета стали фотографии, сделанные на "Берингии", - рассказала Галина Рычагова. - Подставка будет выполнена из голубого обсидиана. Его в 2008 году мы привезли из Быстринского района. Кварцит будем использовать на деревья. У этого камня очень интересный рисунок: на нём как будто видны стволики. На шерсть собачек похож моховой агат, а яшма хорошо подошла для создания язычков. Тёмные участки ушек выкладываем черным долеритом. Для создания снега будем использовать кахолонг и лазурит, а небо на картине будет выложено мрамором».
Завершить панно мастера планируют к концу февраля. Тогда картина будет передана в оргкомитет «Берингии» для отправки в посёлок, на который в этом году придётся «экватор» гонки.
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