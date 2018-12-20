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Четверг| 07 Февраля, 16:32 |
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Камчатка перешла на новую систему обращения с отходами
В ходе публичного отчета руководитель агентства по обращению с отходами Андрей Кудрин рассказал, благодаря каким мероприятиям реформа сферы обращения с ТКО в крае прошла без нареканий.
В отличие от других субъектов страны, планомерная работа по переходу на новую систему обращения с отходами на Камчатке началась еще в 2016 году. Край стал первым на Дальнем Востоке и одним из первых в стране, где была сформирована нормативная база, создано агентство по обращению с отходами, выбран региональный оператор, которым стал ГУП «Спецтранс». На сегодняшний день предприятие обслуживает более 80 процентов населения полуострова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«На новую систему перешли уже 84 процента жителей полуострова. Так, предоставление новой коммунальной услуги в Петропавловске-Камчатском началось еще 1 ноября 2017 года. С 1 января 2018 года подключился Вилючинск, с 1 июля 2018 года – Елизовский район. С 1 марта этого года на новую систему перейдет и Быстринский район. Стоимость услуги для камчатцев повысилась незначительно – на 1,7 процента. В квитанциях это отразится буквально на несколько рублей», – сказал Андрей Кудрин.
Он добавил, что в прошлом году Правительством края совместно с инвестором была проведена большая работа, благодаря которой 1 февраля 2019 года на Камчатке запущен первый высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс. Резидент режима свободный порт «Владивосток» ООО «Феникс» будет перерабатывать 120 тысяч тонн, а в перспективе и 200 тысяч тонн, отходов в год. Из вторсырья компания будет производить топливные брикеты, дорожные плиты и защиту для электрокабелей.
Летом планируется запуск мусоросортировочного комплекса и в поселке Вулканный.
«В 2018 году завершено строительство первой очереди современного полигона твердых бытовых отходов в поселке Усть-Камчатск. На эти цели из краевого бюджета выделены 72 миллиона рублей. Начаты инженерно-геологические изыскания для устройства аналогичных полигонов в Тигиле и Палане. Обновлен парк мусороперегрузочной техники: закуплены шесть современных мусоровозов и один бульдозер. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2019 году», – добавил руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края.
Все эти меры должны обеспечить к 2024 году увеличение доли переработанных твердых коммунальных отходов до 60 процентов, а также уменьшить объем захоронения ТКО до 40 процентов.
По-прежнему остро стоит вопрос несанкционированных свалок. В 2018 в региональный реестр их занесено около 600, ликвидировано – 446. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 21,2 миллиона рублей. С мест незаконного складирования отходов вывезены 29 тысяч кубических метров мусора и 10,5 тысяч автомобильных покрышек.
Напомним, что публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта проводятся по инициативе Губернатора Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога. Принять участие в отчетах могут все желающие.
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