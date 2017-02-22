|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 08 Марта, 07:53 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Корея подтвердила участие в проекте строительства Камчатской краевой больницы
В состав делегации также вошли руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» по работе с инвестиционными проектами Михаил Костенец.
«Мы нашли немало точек взаимодействия с корейской стороной. Мы смогли обсудить формы и условия привлечения иностранных инвестиций в реализацию проекта, обучения и повышения квалификации камчатских врачей и медсестер в ведущих клиниках Кореи, рассмотрели направления внедрения медицинских технологий Кореи в лечебную практику больниц региона», - сказал Валерий Карпенко
Напомним, меморандум о намерениях сотрудничества между Правительством Камчатского края и Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея в сфере здравоохранения был подписан на полях Восточного экономического форума в сентябре 2016 года. Свои подписи под документом поставили губернатор края Владимир Илюхин и президент Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI) Ли Ёнг Чан.
В ходе проведенных встреч заместитель главы муниципалитета города Тэгу по экономическим вопросам Ким Ён Чан выразил готовность города участвовать в финансировании строительства камчатской краевой больницы.
«У мэрии Тэгу есть опыт инвестирования медицинских проектов за рубежом. С её помощью построены клиники в Казахстане и Китае. Руководство города намерено посетить Камчатку и продолжить переговоры о своём участии в проекте строительства краевой больницы и развитии отношений с регионом», - добавил Валерий Карпенко.
Кроме того, делегация Камчатского края приняла участие в работе первого заседания российско-корейской совместной рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере здравоохранения на Дальнем Востоке. С российской стороны рабочую группу возглавил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, с корейской – заместитель национального министра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Лип.
В ходе заседания стороны обсудили вопросы создания благоприятных условий для открытия южнокорейских медучреждений на территориях, где действует правовой режим свободного порта Владивосток. Здесь также зашла речь о создании краевой больницы на Камчатке.
«Дополнительную результативность переговорам придало сообщение, что строительство Камчатской краевой больницы включено в государственную программу «Развитие здравоохранения в РФ». Уверен, что в результате реализации этого проекта Камчатская краевая больница станет одним из самых передовых медицинских учреждений на Дальнем Востоке», - добавил зампред.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Корея подтвердила участие в проекте строительства Камчатской краевой больницы
- Каюрам "Берингии-2017" предстоит пройти порядка 1500 километров
- Камчатка вошла в десятку российских регионов с наиболее благоприятной ситуацией в основных секторах экономики
- Корпорация развития Камчатки и Государственный банк развития Китая намерены сотрудничать
- Уроженка Владивостока стала победителем гонки-пролога "Берингия-2017" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- Эксклюзивное панно из камчатских самоцветов изготовлено для "Берингии-2017"
- "Мягкое золото" Камчатки представили публике мастера народных промыслов полуострова
- Туристы в маленькой Долине гейзеров на Камчатке обеспечены устойчивой связью
- На Камчатке каюры "Берингии-2017" сразятся за приз в номинации "За верность традициям севера"
- В рамках реализации проекта ТОР "Камчатка" построят две новые дороги
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.