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Жители Камчатки могут оформить разрешение на посещение особо охраняемых территорий в режиме онлайн
На региональном портале услуг gosuslugi41.ru появилась возможность оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории - природного парка «Вулканы Камчатки». Об этом сообщила руководитель краевого агентства по информатизации и связи Инга Леонтьева.
Агентством и КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» была проведена совместная работа по внедрению технологических решений для запуска услуги в электронной форме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«В настоящее время на региональном портале государственных и муниципальных услуг доступно более 100 электронных услуг практически по всем жизненным ситуациям, начиная с рождения и заканчивая пенсией. Буквально несколько дней назад на портале появилась очередная новинка, касающаяся досуга наших земляков – возможность оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории “Природный парк ”Вулканы Камчатки”. Это значительно упростит процедуру оформления допуска. Если раньше для этого надо было ехать в Елизово, то сейчас достаточно лишь заполнить электронную форму на краевом портале госуслуг. Запрос на получение разрешения рассматривается в течение одного рабочего дня, результат присылается на указанную в заявлении электронную почту», - сказала Инга Леонтьева.
Также на портале gosuslugi41.ru можно сразу внести плату за пользование рекреационным благоустройством и иные услуги, предоставляемые на территории природного парка. После поступления оплаты разрешение будет отправлено на электронную почту. Останется лишь только распечатать его, взять с собой паспорт и отправиться в путешествие.
«Эта услуга стала доступна буквально 3-го мая. Пока ею воспользовался один человек. Размер оплаты за предоставляемые на терриории природного парка услуги для граждан Российской Федерации составляет 400 рублей, для иностранцев – 600. Есть кластеры, где оплата вообще не предусмотрена. Это Южно-Камчатский кластер, и посещение Авачинского перевала. Отмечу, что проект посещения природных парков на региональном портале госуслуг пока работает в тестовом режиме. Это пилотный проект и надо сказать, что он первый вообще среди всех регионов, имеющих возможность получать разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий. Нахождение на территории без разрешения предусматривает административную ответственность и штраф до 3000 рублей», - рассказала специалист отдела экологического просвещения, мониторинга и рекреации КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Кристина Лозенко.
Напомним, для пользования услугами в электронной форме необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi41.ru и подтвердить учётную запись в МФЦ или любом другом центре обслуживания граждан на территории Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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