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Понедельник| 07 Мая, 17:59 |
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На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
На Камчатке состоялся краевой чемпионат спорта сверхлёгкой авиации в дисциплине «параплан – скоростное парение». Он прошёл 5 мая, на горнолыжной базе «Морозная». Об этом рассказали в министерстве спорта Камчатского края.
Подобный турнир в Камчатском крае был организован впервые, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Не в каждом российском регионе есть условия для проведения чемпионатов в данной дисциплине. Наши пилоты-спортсмены четыре года усердно осваивали эту относительно новую и сложную дисциплину, ведь нужно управлять не только “крылом”, но и уверенно кататься на горных лыжах. Тренировки проводили только на “диких” склонах Камчатки – это гора Мишенная, а также вулканы: Авачинский, Козельский, Вилючинский, Черельчик. Кроме того упражнялись на Эльбрусе и в Горном Алтае. Всего в соревнованиях приняли участие 9 спортсменов», - рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства министерства спорта Камчатского края Людмила Попова.
По её словам у каждого спортсмена было четыре попытки, одна с наихудшим результатом не фиксировалась.
«Борьбы была напряжённая, ведь нужно было не только проехать и пролететь быстрее всех, но и не набрать штрафных баллов при прохождении ворот между стартом и финишем», - отметила Людмила Попова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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