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На Камчатке заповедник "Командорский" открыл экотропу для наблюдения за котиками и сивучами
Ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, открыта первая часть экологической тропы для наблюдения редких животных, здесь же можно узнать много интересного о них, прочитав красочные информационные аншлаги.
Создание современных объектов туристской инфраструктуры в Камчатском крае – важный шаг для повышения туристической привлекательности и одна из задач развития региона на современном этапе. Эта тропа – не только решает задачи заповедника по сохранению редких животных, но и способствует развитию познавательного, экологически обоснованного туризма.
Важно отметить, что смотровые площадки установлены в специально выбранных местах, где посещение туристами не мешает обитателям лежбищ. Подобная практика является общепринятой мировой нормой и заповедник «Командорский», также, как и другие российские заповедники и национальные парки, активно внедряет ее. Для жителей и гостей острова Беринга экскурсия проходит в сопровождении научного сотрудника, специалиста по морским млекопитающим, который на месте читает лекцию о лежбищах и их обитателях.
Весной 2017 года на Северо-Западном лежбище были проведены работы по установке входного аншлага, обустройству двух смотровых площадок, с которых открывается вид на само лежбище, а также оформлению информационных стендов (аншлагов), рассказывающих о лежбище и его обитателях. Все посетители Северо-3ападного лежбища морских млекопитающих гарантированно увидят северных морских котиков, сивучей, антуров, каланов, а также песцов и несколько видов морских птиц. Если повезет, то можно увидеть и несколько видов китообразных или охоту косаток! Обо всем, что можно увидеть на лежбище рассказывают двуязычные, современные аншлаги, подготовленные с учетом последних научных данных биологов!
Первые посетители лежбища – туристы из Новой 3еландии (компания «Пасифик Тревел») уже положительно оценили обустроенную инфраструктуру лежбища.
Всего на Командорах имеется около 70 залежек настоящих тюленей (45 на острове Беринга, 25 на острове Медном) и 4 крупных лежбища ушастых тюленей. Численность северных морских котиков в заповеднике «Командорский» составляет 200–220 тысяч особей (это около 20 % мировой популяции), сивучей – 500, антуров — 2-3 тысячи, каланов — 3-3,5 тысячи. В заповеднике «Командорский» зарегистрированы все 10 видов ластоногих, обитающих в северной части Тихого океана. По концентрации и изобилию морских зверей Командоры — уникальное место Северного полушария планеты.
Заповедник «Командорский» планирует дальнейшее обустройство экологической тропы.
Все работы по обустройству тропы удалось завершить ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Этот праздник отмечается ежегодно 5 июня с 1973 года. Началом празднику послужила 27-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. По традиции, каждый год Всемирный день охраны окружающей среды проходит под каким-либо лозунгом. В этом году по результатам онлайн-голосования победил лозунг «Я с природой», посвященный единению человека и природы.
Автор фото - Евгений Мамаев.
Официальный сайт заповедника «Командорский»
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