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07 Сентября 2018, 17:11 | Регион сегодня
В ТОР "Камчатка" завершается строительство завода по переработке минтая
Современный завод по переработке минтая мощностью не менее 100 тонн готовой продукции в сутки строится в селе Устьевое Камчатского края.
Современный завод по переработке минтая мощностью не менее 100 тонн готовой продукции в сутки строится в селе Устьевое Камчатского края.
Резидент ТОР «Камчатка» - компания ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО» - уже к концу года будет готов приступить к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Инвестиционный проект стоимостью около 294 млн рублей и рассчитанный на создание 340 рабочих мест реализуется в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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