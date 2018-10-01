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07 Октября 2016, 13:40 | Регион сегодня |

ООО "Кедр" хочет принять участие в проекте "Петропавловская гавань" на Камчатке

Генеральный директор АО "Корпорации развития Камчатки" Николай Пегин и генеральный директор ООО "Кедр" Дмитрий Рабышев подписали в Москве соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Туристско-рекреационный кластер "Петропавловская гавань", сообщили "Дальневосточному капиталу" в Корпорации развития Камчатского края.

Заключение соглашения стало закономерным этапом в развитии взаимоотношений между партнерами, первая встреча между которыми состоялась в апреле текущего года.

«В минувшем сентябре представители ООО «Кедр» Николай Ульянов и Дмитрий Рабышев побывали с деловым визитом на Камчатке, где смогли детально познакомиться с инвестиционным проектом «Туристско-рекреационный кластер «Петропавловская гавань». Предприниматели пришли к выводу о перспективности предложенной им к реализации площадки. Вернувшись в Москву, потенциальный инвестор подтвердил намерения к совместной реализации проекта «Петропавловская гавань». Речь идет о строительстве современной комфортабельной гостиницы и комплексном обустройстве территории туристско-рекреационного кластера», - говорится в сообщении.

В рамках подписанного соглашения уже к началу следующего года планируется согласовать основные параметры проекта, чтобы начать разработку инвестиционной, а затем и проектной документации. Приступить к строительству предполагается в 2018 году, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчасткого края.

«По словам инвесторов, они намерены возвести туристический комплекс, отвечающий всем современным требованиям, который станет украшением центральной части Петропавловска-Камчатского. К работе над проектом может быть привлечена и известная международная консалтингово-аудиторская компания «Эрнст энд Янг», которая также выразила намерения участвовать в реализации концепции «Петропавловской гавани», - рассказали в Корпорации.

Как отметил Николай Пегин, подписанное соглашение является важным элементом реализации региональных программ развития туристической индустрии в крае.  

«Ввод в эксплуатацию нового гостиничного комплекса, создание международного яхтенного порта на акватории «Петропавловской гавани» с соответствующей инфраструктурой, даст дальнейший толчок развитию малого и среднего бизнеса, занятого в сфере туризма, торговли и общественного питания. В городе появится новый район притяжения, если угодно, новая достопримечательность, интересная как для жителей краевого центра, так и для гостей города, в том числе зарубежных. Дополнительную привлекательность комплексу придаст его расположение в месте, отнесенном к действию юрисдикции режима «порто-франко», - сказал Николай Пегин.

Он добавил, что также в планах ООО «Кедр» создать в живописнейших местах 14 российских регионов сеть экологических отелей. Камчатка входит в этот список. Корпорация развития региона предложила для рассмотрения руководством «Кедра» несколько расположенных вблизи краевого центра площадок, на которых возможно возведение экологических отельных городков.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кедр  петропавловская гавань 


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