|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 05 Октября, 20:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ООО "Кедр" хочет принять участие в проекте "Петропавловская гавань" на Камчатке
Заключение соглашения стало закономерным этапом в развитии взаимоотношений между партнерами, первая встреча между которыми состоялась в апреле текущего года.
«В минувшем сентябре представители ООО «Кедр» Николай Ульянов и Дмитрий Рабышев побывали с деловым визитом на Камчатке, где смогли детально познакомиться с инвестиционным проектом «Туристско-рекреационный кластер «Петропавловская гавань». Предприниматели пришли к выводу о перспективности предложенной им к реализации площадки. Вернувшись в Москву, потенциальный инвестор подтвердил намерения к совместной реализации проекта «Петропавловская гавань». Речь идет о строительстве современной комфортабельной гостиницы и комплексном обустройстве территории туристско-рекреационного кластера», - говорится в сообщении.
В рамках подписанного соглашения уже к началу следующего года планируется согласовать основные параметры проекта, чтобы начать разработку инвестиционной, а затем и проектной документации. Приступить к строительству предполагается в 2018 году, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчасткого края.
«По словам инвесторов, они намерены возвести туристический комплекс, отвечающий всем современным требованиям, который станет украшением центральной части Петропавловска-Камчатского. К работе над проектом может быть привлечена и известная международная консалтингово-аудиторская компания «Эрнст энд Янг», которая также выразила намерения участвовать в реализации концепции «Петропавловской гавани», - рассказали в Корпорации.
Как отметил Николай Пегин, подписанное соглашение является важным элементом реализации региональных программ развития туристической индустрии в крае.
«Ввод в эксплуатацию нового гостиничного комплекса, создание международного яхтенного порта на акватории «Петропавловской гавани» с соответствующей инфраструктурой, даст дальнейший толчок развитию малого и среднего бизнеса, занятого в сфере туризма, торговли и общественного питания. В городе появится новый район притяжения, если угодно, новая достопримечательность, интересная как для жителей краевого центра, так и для гостей города, в том числе зарубежных. Дополнительную привлекательность комплексу придаст его расположение в месте, отнесенном к действию юрисдикции режима «порто-франко», - сказал Николай Пегин.
Он добавил, что также в планах ООО «Кедр» создать в живописнейших местах 14 российских регионов сеть экологических отелей. Камчатка входит в этот список. Корпорация развития региона предложила для рассмотрения руководством «Кедра» несколько расположенных вблизи краевого центра площадок, на которых возможно возведение экологических отельных городков.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- На Камчатке на обрядовом празднике Алхалалалай установлен новый рекорд
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
- В ТОР "Камчатка" завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке проекту фабрики береговой обработки рыбы присвоен статус масштабного
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.