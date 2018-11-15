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Число иностранных туристов, посетивших Камчатку, выросло в 2 раза
Об этом сообщил Вице-губернатор края Алексей Войтов на пресс-конференции, которая прошла в Правительстве субъекта.
Большая часть из них прибыла на Камчатку на борту круизных лайнеров. Для сравнения иностранный турпоток за весь 2017 составил 13,9 тысяч человек. Как отметил Алексей Войтов, развитие туризма – одна из приоритетных задач, поставленных Губернатором Владимиром Илюхиным. Существенно повлиять на положительную динамику в отрасли смогли бы прямые авиарейсы на Камчатку из стран АТР, переговоры в данном направлении ведутся, подписан ряд документов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Кроме того, вице-губернатор сообщил об изменениях в процессе перехода с аналогового на цифровое эфирное вещание.
«Правительством РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны принято решение перенести срок перехода на цифровое эфирное вещание. Если раньше во всех населенных пунктах России, в которых проживает менее 100 тысяч человек, аналоговый сигнал должен был перестать подаваться с 1 января 2019 года, то теперь переход будет происходить в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Мы обратились к Правительству страны и профильному министерству с просьбой включить Камчатку в третью «волну» в связи с труднодоступностью северных территорий. При этом Правительство края продолжает работу с операторами спутникового телевидения, которые охватят те районы полуострова, которые не попали в зону цифрового ТВ. Социально незащищенным гражданам будет оказана материальная помощь на приобретение, доставку и установку комплекта спутникового телевидения из расчета: один комплект оборудования на одно домохозяйство», – сказал Вице-губернатор Алексей Войтов.
Он добавил, что двадцать каналов второго мультиплекса для тех, кто не попал в зону цифрового вещания, будут транслироваться операторами спутникового ТВ бесплатно.
Алексей Войтов рассказал также о работе Правительства края по обеспечению жителей Камчатки высокоскоростным интернетом. Сейчас решается вопрос о строительстве волоконно-оптической линии связи в Озерновское городское поселение.
«Этот проект может стать первым не только в крае, но и в России, примером государственно-частного партнерства, в котором принимают участие сразу три коммерческие компании: два крупнейших предприятия рыбохозяйственного комплекса и один интернет-провайдер. Мы планируем, что инвесторы вложат в строительство по 20 миллионов рублей каждый, еще около 60 миллионов рублей могут быть выделены из краевого бюджета. В дальнейшем ВОЛС должен быть протянут в село Эссо и уйти на север полуострова по автозимнику в Тигиль и Палану», – добавил Алексей Войтов.
Также Вице-губернатор поделился планами по проведению на Камчатке гонки на собачьих упряжках. Маршруты «Берингии» должны стать постоянными и чередоваться по четным и нечетным годам. Это поможет каюрам в подготовке к экстремальным соревнованиям.
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