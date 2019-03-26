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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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На Камчатке стартовал отбор производителей, планирующих поставлять продукцию на экспорт
Подать заявки на участие в конкурсе можно до 15 мая. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
Для участия в конкурсе производителям необходимо подписать соглашение об участии в проекте.
«Из производителей, претендующих на включение в единый список российских организаций, будут отобраны наиболее успешные, исходя из их экспортного потенциала и объема требуемого финансирования. Те предприятия, которые пройдут отбор, смогут рассчитывать на доступ к льготному кредитованию экспортных проектов, а также страхованию кредитов. Добавлю, что на сотрудничество с предпринимателями настроены и сами банки», – сказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Средства на предоставление государственной поддержки будущим экспортерам предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.
Подробную информацию для участия в отборе можно узнать сайте Российского экспортного центра в разделе «База знаний/КППК».
Добавим, что по результатам прошлого года, экспорт края вырос на 20,4 процента, по сравнению с 2017, и составил порядка 843 миллионов долларов. Главными торговыми партнерами Камчатского края остаются Республика Корея, Китай и Япония.
Существенным фактором, повлиявшим на положительную динамику развития экспорта в субъекте, стало открытие Центра поддержки экспорта Камчатского края. В прошлом году учреждением оказано более 160 услуг предпринимателям края.
Напомним, что в рамках Послания Президента Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин поставил задачу к 2025 году увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов в год.
Для достижения поставленных целей в Камчатском крае в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» разработаны региональные проекты «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг» и «Экспорт продукции АПК».
Предложения от бизнеса по реализации дополнительных мероприятий в рамках региональных проектов могут направляться на электронный адрес profatilovda@kamgov.ru.
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