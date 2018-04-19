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Экспозиция Камчатского края стала лучшей на выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018"
Об этом рассказали в министерстве территориального развития Камчатского края.
Павильон полуострова был самым большим из представленных в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». На площади 80 квадратных метров соорудили трехметровое жилище оседлых коряков, внутри которого – кострище, лежанки и люлька, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Экспертному совету выставки камчатские мастера представили национальные костюмы из меха и рыбьей кожи, изделия из дерева, бересты и кости. Также камчатские артисты подготовили театральные постановки и концертные номера с горловым пением и традиционными танцами.
«Несмотря на то, что это ежегодное мероприятие, Камчатский край принимает в нем участие раз в три года. Делается это осознанно, чтобы у мастеров было время подготовиться, создать уникальные изделия. И участникам ярмарки от нашего региона это удалось. Все 14 делегатов вернулись домой с наградами, привезли, помимо первого места, 12 кубков», - рассказала заместитель министра территориального развития Камчатского края Лариса Столярова.
Всего в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018» приняли участие более 400 представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России из 24 регионов страны.
Досье "Дальневосточного капитала": Выставка-ярмарка проводится с целью сохранения уникальной северной культуры коренных малочисленных народов и интеграции традиций в российский и международный процесс. Мероприятие включает в себя Всероссийский Фестиваль песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» и Фестиваль национального костюма народов Севера «Полярный стиль». Выставку украшает экспозиция фотографий ежегодного фото-конкурса «Северный взор».
В этом году мероприятие прошло в тринадцатый раз.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Экспозиция Камчатского края стала лучшей на выставке-ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России-2018"
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