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Камчатка побила рекорды прошлогодней лососевой путины
У западного побережья полуострова в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах продолжается активная путина, сообщает пресс-служба Камчатского края. Суточный объем вылова горбуши, которая сейчас идет на нерест, превышает 10 тысяч тонн.
«С начала путины в прибрежных водах Камчатки добыты 197 тысяч тонн горбуши, из них на западе – более 91 тысячи тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей по состоянию на 6 августа составляет 250,2 тысячи тонн, это на 10 тысяч тонн больше, чем за весь период лососевой путины 2017 года. Напомню, тогда было добыто порядка 240 тысяч тонн рыбы», – сказал заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН.
За время путины на Камчатке ВНИРО уже несколько раз корректировал объем вылова. На данный момент прогнозируется, что рыбопромышленники края смогут добыть 364 тысячи тонн тихоокеанских лососей.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
- Камчатка побила рекорды прошлогодней лососевой путины
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