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На Камчатке размер инвестиций в туристическую отрасль составил 2,3 млрд рублей
Губернатор Камчатского края принял участие в итоговом пленарном заседании Недели туризма в ДФО на Камчатке «Межрегиональный туристский проект «Восточное кольцо России»: проблемы и перспективы», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В своем приветственном слове Владимир Илюхин отметил, что развитие туристической инфраструктуры – один из приоритетов правительства края, и ряд ключевых проектов в этом направлении уже реализуется.
«Этим летом на Камчатке компания «Аэропорты регионов» начала строительство международного терминала, ввод которого в 2021 году позволит увеличить пассажиропоток на полуостров до миллиона человек. Возводятся современные гостиничные комплексы. Один из них, расположенный вблизи Култучного озера, будет достроен в 2020 году. В целом, в ближайшие три года номерной фонд края увеличится на 800 единиц. Продолжается работа и по развитию круизного туризма. В рамках кластера «Петропавловская гавань» инвесторы и власти Камчатки приступили к реализации проекта по созданию яхтенной марины, включающей объекты гостеприимства и бизнес-центры. В комплексе эти проекты позволят создать комфортную туристскую инфраструктуру, которой сегодня не хватает в Петропавловске-Камчатском, особенно при обслуживании круизных судов», – сказал Губернатор Камчатского края.
Он добавил, что в следующем году ожидается увеличение количества заходов лайнеров до 28 (в 2018 их было 12).
На пленарном заседании обсуждалась необходимость создания логистических связей и между субъектами Дальнего Востока. Эту проблему поможет решить строительство судна, которое обеспечит регулярное морское сообщение между Камчаткой и другими портами округа.
Участники Недели туризма в ДФО из Китая выступили с инициативой запустить прямой рейс между полуостровом и КНР.
«У нас прошла отдельная секция, посвященная работе с рынком Поднебесной. На Камчатке есть оператор, который давно работает с туристами из Китая, в рамках Недели туризма компании края и КНР подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, к нам прибыл представитель одной из крупнейших авиакомпаний Китая – China Southern Airlines, мы обсудили возможность открытия совместных чартерных рейсов. Интерес есть, пока недостаточно высок турпоток, но договорились, что будем эту идею продвигать», – сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
В последний день Недели туризма в ДФО в присутствии Губернатора Владимира Илюхина между туристскими информационными центрами округа был подписан протокол о создании Ассоциации ТИЦ Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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