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В правительстве Камчатского края состоялось награждение лауреатов и победителей конкурса "100 лучших товаров России"
Из шести камчатских предприятий, принявших участие в федеральном этапе программы-конкурса «100 лучших товаров России» в 2012 году продукция и услуги 2-х предприятий стали лауреатами конкурса, а продукция и услуги 4-х предприятий – дипломантами конкурса.
Всеми предприятиями–победителями будут подписаны декларации качества, в которых они обязуются поддерживать достигнутый уровень качества своей продукции в течение 2–х лет с момента подписания декларации. Информация об их товарах размещается в каталоге на интернет-сайте программы «100 лучших товаров России», а сами предприятия получают право использования логотипа программы.
Также почетными нагрудными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества» награждены два руководителя предприятий–победителей конкурса и 6 человек из числа рабочих и инженерно технических работников предприятий, благодаря которым достигается столь высокий уровень качества продукций и услуг.
По результатам конкурса вручены:
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» вручен Диплом лауреата за продукцию «Нерка малосоленая подкопченная мороженая филе ломтики с кожей» на подложке вакуум и декларация качества.
Негосударственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» вручен диплом лауреата за образовательную деятельность по программам дополнительного и дополнительного профессионального образования и декларация качества.
ООО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» вручен диплом дипломанта за продукцию конфеты глазированные «Птичье молоко Камчатское» со сбивным корпусом и декларация качества.
Индивидуальному предпринимателю Саргису Сарояну вручен диплом дипломанта за продукцию пельмени «Крестьянские» и декларация качества.
Обществу с ограниченной ответственностью «ЧеСтер» СПА салон - диплом дипломанта за услуги косметические СПА салона и декларация качества
Индивидуальному предпринимателю Елене Фролковой - диплом дипломанта за еженедельную рекламно-информационную газету «В добрые руки» и декларация качества.
Почетным знаком «За достижение в области качества» награждены:
1. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тымлатский рыбокомбинат» Александр Литвиненко
2. Директор негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» Татьяна Проценко
Почетным знаком «Отличник качества» награждены:
1. Заведующая производством цеха готовой продукции ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Екатерина Узун
2. Заведующая производством кондитерского цеха ООО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» Татьяна Щемерова
3. Заместитель директора по развитию социального партнёрства, трудоустройству студентов и маркетингу образовательных услуг негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» Алла Панникова
4. Сотрудник еженедельной рекламно-информационной газеты "В добрые руки" Евгения Медведева
5. Заместитель директора ООО «ЧеСтер» Светлана Стрелкова
6. Технолог цеха полуфабрикатов ИП Саргиса Сарояна Виктория Остапенко
Первый в России конкурс в области качества производимых товаров и услуг отмечает в этом году 15-летний юбилей. Камчатские предприятия участвуют в конкурсе на протяжении многих лет, из года в год, подтверждая качество выпускаемой в Камчатском крае продукции и предоставляемых услуг.
В условиях вступления России в ВТО наши предприятия, благодаря завоеванным на конкурсе наградам, становятся конкурентоспособными на международном рынке, получают возможность взаимодействия с новыми партнерами и расширения масштабов производства.
Полученные награды подтверждают высокое качество продукции и услуг в Камчатском крае, что способствует формированию российского рынка натуральной и экологически безопасной продукции высокого качества, содействует внедрению инновационных технологий для производства такой продукции, а также является вкладом в развитие экономики Камчатки и дальневосточного региона.
Официальный сайт Правительства Камчатского края
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