В правительстве Камчатского края состоялось награждение лауреатов и победителей конкурса "100 лучших товаров России"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 28 Августа, 11:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
28.08 |
С начала путины рыбаки Сахалина уже добыли больше 52 тыс. тонн лосося
27.08 |
В Приморье построен первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея
27.08 |
Стали известны премьеры культурной программы ВЭФ-2018 во Владивостоке
27.08 |
Жителей Приморья просят помочь пострадавшим от наводнения
27.08 |
Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Ноября 2012, 14:40 | Регион сегодня

В правительстве Камчатского края состоялось награждение лауреатов и победителей конкурса "100 лучших товаров России"

В четверг, 8 ноября, заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота вручила награды камчатским производителям товаров и услуг – победителям федерального этапа программы-конкурса "100 лучших товаров России" в 2012 году.

Из шести камчатских предприятий, принявших участие в федеральном этапе программы-конкурса «100 лучших товаров России» в 2012 году продукция и услуги 2-х предприятий стали лауреатами конкурса, а продукция и услуги 4-х предприятий – дипломантами конкурса.

Всеми предприятиями–победителями будут подписаны декларации качества, в которых они обязуются поддерживать достигнутый уровень качества своей продукции в течение 2–х лет с момента подписания декларации. Информация об их товарах размещается в каталоге на интернет-сайте программы «100 лучших товаров России», а сами предприятия получают право использования логотипа программы.

Также почетными нагрудными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества» награждены два руководителя предприятий–победителей конкурса и 6 человек из числа рабочих и инженерно технических работников предприятий, благодаря которым достигается столь высокий уровень качества продукций и услуг.

По результатам конкурса вручены:

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» вручен Диплом лауреата за продукцию «Нерка малосоленая подкопченная мороженая филе ломтики с кожей» на подложке вакуум и декларация качества.
 

Негосударственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» вручен диплом лауреата за образовательную деятельность по программам дополнительного и дополнительного профессионального образования и декларация качества.

ООО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» вручен диплом дипломанта за продукцию конфеты глазированные «Птичье молоко Камчатское» со сбивным корпусом и декларация качества.
Индивидуальному предпринимателю Саргису Сарояну вручен диплом дипломанта за продукцию пельмени «Крестьянские» и декларация качества.

Обществу с ограниченной ответственностью «ЧеСтер» СПА салон - диплом дипломанта за услуги косметические СПА салона и декларация качества

Индивидуальному предпринимателю Елене Фролковой - диплом дипломанта за еженедельную рекламно-информационную газету «В добрые руки» и декларация качества.

Почетным знаком «За достижение в области качества» награждены:

1. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тымлатский рыбокомбинат» Александр Литвиненко

2. Директор негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» Татьяна Проценко

Почетным знаком «Отличник качества» награждены:

1. Заведующая производством цеха готовой продукции ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Екатерина Узун

2. Заведующая производством кондитерского цеха ООО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» Татьяна Щемерова

3. Заместитель директора по развитию социального партнёрства, трудоустройству студентов и маркетингу образовательных услуг негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский кооперативный техникум» Алла Панникова

4. Сотрудник еженедельной рекламно-информационной газеты "В добрые руки" Евгения Медведева

5. Заместитель директора ООО «ЧеСтер» Светлана Стрелкова

6. Технолог цеха полуфабрикатов ИП Саргиса Сарояна Виктория Остапенко

Первый в России конкурс в области качества производимых товаров и услуг отмечает в этом году 15-летний юбилей. Камчатские предприятия участвуют в конкурсе на протяжении многих лет, из года в год, подтверждая качество выпускаемой в Камчатском крае продукции и предоставляемых услуг.

В условиях вступления России в ВТО наши предприятия, благодаря завоеванным на конкурсе наградам, становятся конкурентоспособными на международном рынке, получают возможность взаимодействия с новыми партнерами и расширения масштабов производства.

Полученные награды подтверждают высокое качество продукции и услуг в Камчатском крае, что способствует формированию российского рынка натуральной и экологически безопасной продукции высокого качества, содействует внедрению инновационных технологий для производства такой продукции, а также является вкладом в развитие экономики Камчатки и дальневосточного региона.

 Официальный сайт Правительства Камчатского края

 

 

Теги: конкурс 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика