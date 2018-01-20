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Дмитрий Губерниев прилетит на Камчатку открывать "Берингию-2018"
«Ведущим церемонии открытия "Берингии" Дмитрий Губерниев был трижды, начиная с 2014 года. В прошлом году из-за переноса дат проведения Всемирных военных игр в Сочи он, к сожалению, не смог приехать на Камчатку, но уже тогда пообещал присоединиться к гонке 2018-го, - рассказали в оргкомитете «Берингии-2018». - Очень приятно, что открытие нашей рекордной по протяжённости гонки пройдёт при участии такого яркого и харизматичного человека».
Открытие «Берингии-2018» состоится 3 марта на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для гостей мероприятия будет подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная программа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Я бесконечно преданный Камчатке человек, от всей души приглашаю вас 3 марта на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова на открытие "Берингии-2018" и на гонку-пролог. Совершенно потрясающие события! Камчатка - настоящая благодатная земля, фантастическая! Именно у вас восходит солнце над нашей большой страной. Мой девиз "Моя стихия "Берингия"! Увидимся на открытии! - отметил Дмитрий Губерниев в своём видеообращении к жителям Камчатки, опубликованном на сайте.
Билеты на открытие «Берингии-2018» можно приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии. Стоимость - 400 рублей.
Напомним, в 2018 году маршрут «Берингии» свяжет село Мильково Камчатского края и поселок Марково Чукотского автономного округа. Участникам гонки предстоит пройти рекордную дистанцию - свыше 2 000 км. Торжественное открытие и гонка-пролог состоятся на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 3 марта. Праздничные мероприятия, посвящённые старту основной гонки, намечены 10 марта в селе Мильково, на следующий день там пройдёт технический старт «Берингии».
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