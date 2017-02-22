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В экономику Камчатки вложено более 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций
Об этом по итогам заседания инвестиционного совета заявила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
По её словам, такие экономические показатели, в том числе являются результатом работы отраслевых групп инвестиционного совета, итоги деятельности которых традиционно подводят раз в полгода.
«Надо отметить, что работа инвестиционных групп сегодня активизировалась. Какое-то время мы налаживали этот процесс, но сейчас основные группы работают стабильно, они понимают в каком направлении необходимо двигаться. На прошедшем заседании инвестиционного совета были заслушаны отчёты групп о привлечённых в отрасль инвестициях. 2016 год по этим показателям завершился хорошо. Прирост внебюджетных инвестиций составил 7 млрд рублей. Конечно, были замечания к организации работы некоторых отраслевых групп, но в целом результаты положительные», - сказала Марина Суббота.
Она напомнила, что руководителями отраслевых групп являются профильные министры, а их заместителями – представители камчатского бизнеса. Такая формы работы позволяет власти и предпринимателям совместно решать возникающие по различным направлениям вопросы.
В 2016 году наиболее существенные внебюджетные инвестиции были вложены в развитие горно-добывающих и рыбоперерабатывающих производств, сельского хозяйства и туризма.
На заедании инвестиционного совета также был рассмотрен вопрос о социально-экономической ситуации в Камчатском крае. Отдельно зампред отметила изменения, которые произошли в структуре валового регионального продукта за 2015 год (данный показатель статистики считают значительно позже остальных).
«По ВРП у нас произошёл прирост на 1,9 %, это при том, что в целом по стране был спад. И что самое важное на Камчатке изменилась структура валового регионального продукта. Если раньше основную долю в нём занимали государственное управление и обеспечение военной безопасности, то сегодня на первое место вышла рыбная отрасль. То есть в лидирующих позициях у нас производственный сектор», - сказала Марина Суббота.
Следующее заседание инвестиционного совета в Камчатском крае состоится в апреле. Планируется, что на нём будут рассмотрены вопросы о ходе реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и результаты реализации инвестиционных проектов в 2016 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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