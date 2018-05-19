|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 09 Июня, 16:58 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
С рабочим визитом на Ливадийском и Славянском судоремонтных заводах побывал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
По заказу Камчатского края строятся две самоходные аппарельные баржи, которые будут использованы для работы в режиме паромной переправы и рейдовой разгрузки на необорудованный берег. Каждое судно предназначено для перевозки до 25 пассажиров, 38-40 тонн грузов и одного грузового автомобиля. Согласно техническому заданию, баржи длиной до 28,5 м и шириной до 8 метров должны развивать скорость до 10 узлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
По итогам проведенного конкурса поставщиком барж выступает Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Одно судно предприятие строит в своих цехах, строительство второго по субподряду выполняет Славянский судоремонтный завод. Отличительной деталью этого заказа является тот факт, что баржи строятся по уникальному проекту ПР20170Б «Камчатка», автором которого также является Ливадийский судоремонтный завод.
«Доставить баржи на Камчатку поставщик должен до конца августа 2018 года. Планируется, что первое время суда будут использоваться для работы на переправе в Усть-Камчатском районе. На период ремонта дизель-электрохода «Капитан Драбкин» на баржи ляжет основная нагрузка по доставке пассажиров и грузов через протоку Озерная. Впоследствии суда будут направлены для работы на переправах в Усть-Камчатский и Олюторский районы», – сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Строительство новых барж осуществляется в рамках реализации краевой госпрограммы по развитию транспортной системы. Стоимость заказа на строительство двух судов – 140 миллионов рублей.
«Морскому транспорту на Камчатке уделяется очень большое внимание. В период с 2010 по 2012 годы от Федерального агентства морского и речного транспорта мы получили 4 самоходные баржи типа "Сосновка" грузоподъёмностью 250 тонн. В 2014 году за счёт средств краевого бюджета мы приобрели теплоход "Василий Завойко" грузоподъёмностью 150 тонн. Сейчас этот флот работает по побережью Камчатки. В мае 2018 года министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края подписало еще один контракт на строительство двух барж на Находкинском судоремонтном заводе. Стоимость строительства – 70 миллионов рублей. Суда предназначены для перевозки 12 пассажиров и 20 тонн грузов», – добавил Владимир Каюмов.
Доставить две 20-тонные баржи в Камчатский край Находкинский судоремонтный завод должен к 1 апреля 2019 года.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
- На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
- На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
- На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
- Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
- Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
- Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
- Расширение границ ТОР "Камчатка" открывает инвесторам новые перспективы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.