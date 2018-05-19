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Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
Завод по выпуску бутилированной негазированной артезианской воды в Петропавловске-Камчатском посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР во Владивостоке.
Китайскую делегацию в аэропорту встретил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев. После этого Генеральный консул КНР во Владивостоке вместе с супругой, вице-консулом и остальными членами делегации отправились на завод «Аквамарин».
В течение 2018 года завод планирует выпустить 10 миллионов бутылок объемом 0,5 литра. Производственная мощность предприятия – 6 тысяч бутылок в час. В ближайшие два года планируется увеличить этот показатель в несколько раз.
«Учитывая политику и задачи Правительства Российской Федерации по формированию комфортной экспортно-ориентированной среды в регионах страны, этот проект является особенно значимым для Камчатского края. В регионе создается новая экспортно-ориентированная отрасль, не существовавшая до настоящего времени в составе экономики края», – сказала руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров. В процессе производства она проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицидной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Камчатка – это удивительная территория, я впервые здесь. Здесь уникальная природа и уникальные ресурсы. Мне кажется, что эта вода будет пользоваться в Китае большим спросом, ведь население страны сейчас заинтересовано в чистой воде», – заявил Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбин.
Месторождение Камчатского края перед началом поставок воды в Китай прошло жесткий отбор. Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Вода с месторождения на Петровской сопке оказалась наиболее высокого качества и на 30 процентов чище, чем предусмотрено нормами Всемирной Организации Здравоохранения.
«Уникальность условий реализации проекта в том, что все работы по добыче, очистке и разливу воды, а также по отгрузке продукции, проводятся в радиусе не более 1,5 км. Кроме того, используемые преформы, крышки и этикетки для продукции только российского производства, то есть с Камчатки вывозится не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, который в Китае будет продаваться в VIP-сегменте питьевой воды», – сказал генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Дмитрий Прийдун.
Досье "Дальневосточного капитала": В марте 2018 года ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» подписали контракт с «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» на поставку бутилированной негазированной артезианской воды с Камчатки сроком на 5 лет. «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» – одна из крупнейших китайских компаний, более 20 лет входит в список Fortune Global 500 с годовым оборотом свыше 60 млрд долларов. В течение 5 лет компания планирует нарастить годовой объем заказов с 15 до 300 млн литров бутилированной воды. Госкомпания производит и реализует газированные напитки, сок, чай, кофе и питьевую воду. Предприятия COFCO Coca-Cola по розливу находятся в Пекине, Шанхае, Гуандуне, Ханчжоу, Нанкине, Цзянси и Синьцзян. «COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.» работает как дочерняя компания China Foods Limited.
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