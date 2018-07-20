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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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На Камчатке создадут Корпорацию развития
«Корпорация будет заниматься привлечением инвестиций не только на территории России, но и из-за рубежа, - сказал Владимир Илюхин. - Для того чтобы это бизнесу стало интересно, необходимо создать площадку, поэтому мы будем передавать в собственность помещения, здания, землю, чтобы эта Корпорация могла готовить площадки для инвестирования. Думаю, что и малому бизнесу там найдётся достойное применение».
По словам главы региона, будущая Корпорации будет передана часть функций краевого министерства инвестиций и предпринимательства. Это должно послужить серьезным толчком для развития бизнес-сообщества на полуострове.
«Сейчас надо подумать над тем, какой механизм нужен, чтобы бизнес мог нормально, спокойно развиваться, не думая о том, как ему выживать, - сказал губернатор. - Будущее я вижу за развитием горнорудной промышленности, туризма и энергетики и, безусловно, за средний бизнесом – сферой обслуживания».
В лофт «Парк культуры» Владимир Илюхин приехал по приглашению организаторов, чтобы осмотреть новую для Петропавловска-Камчатского арт-площадку.
«Данный проект мы организовывали не только собственными силами, но и с помощью волонтеров, жителей Камчатки. И Владимир Илюхин был одним из первых, кто живо откликнулся на нашу просьбу и сказал «Надо делать!», - рассказала один из руководителей лофта «Парк культуры» Наталья Юрчук.
Губернатор края осмотрел выставку «World press photo», которая в эти дни проходит в «Парке культуры», и предложил создать постоянно действующую экспозицию камчатских фотографов. Владимир Илюхин вручил организаторам первые экспонаты для подобной выставки, среди которых работы талантливых камчатских фотографов Виктора Гуменюка, Михаила Бороданова, Елены Сафоновой.
Также губернатор оставил отпечаток руки на стене «Парка культуры», где отметились все те, кто участвовал в создании арт-площадки.
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