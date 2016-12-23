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Главный аэропорт Камчатки обслужил 617 218 пассажиров
В 2016 году рост пассажиропотока составил 6,3%, в сравнении с показателями 2015 года. Об этом сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) Сергей Бубнов.
«В 2016 году аэропорт обслужил почти на 37 тысяч пассажиров больше, чем в 2015 году, - сказал Сергей Бубнов. - По сравнению с 2015 годом, пассажиропоток на внутрироссийских линиях вырос на 6,8%, а по международным направлениям – на 61,7%, тем самым более чем в полтора раза превысив этот показатель предыдущего периода. Такой рост числа пассажиров, перевезенных по международным направлениям, в том числе связан с тем, что жители Камчатки стали более активно пользоваться чартерными рейсами».
Сергей Бубнов отметил, что 2016 год был насыщен знаковыми событиями, которые позволили повысить качество обслуживания пассажиров в главном аэропорту края. Важнейшим из них стала сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и периметрового ограждения с современными техническими средствами охраны. Особое значение имеет ввод в эксплуатацию нового павильона выдачи багажа, в котором теперь могут комфортно размещаться до 400 пассажиров одновременно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Вся проделанная работа – это только часть тех масштабных изменений, которые ожидают главную воздушную гавань Камчатки. Правительство края и мы работаем над тем, чтобы аэропорт стал современным транспортным узлом, где можно получить все услуги, которые могут понадобиться и жителям, и гостям Камчатки», - добавил Сергей Бубнов.
В ближайшее время в аэропорту будет изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. С этой целью в здании аэровокзала завершается работа по переносу стоек регистрации и оформления багажа. Нововведения позволят пассажирам более быстро и комфортно проходить необходимые предполётные процедуры. Кроме того, продолжается подготовительная работа к началу реализации масштабного проекта по строительству в аэропорту нового международного терминала.
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