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В Петропавловск-Камчатской городской агломерации в 2019 году отремонтируют 6 улиц
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
На ремонт дорог городской агломерации в этом сезоне предусмотрено выделение из федерального бюджета 333 миллионов рублей, из казны Петропавловска-Камчатского – 37 миллионов рублей.
«Напомню, Камчатка в этом году впервые принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Петропавловске-Камчатском, благодаря выделяемым в рамках проекта средствам, в этом сезоне мы проведем ремонт более трех километров проспекта Победы – одной из наиболее оживленных городских магистралей, что позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки в этой части краевой столицы. Кроме того, будут приведены в нормативное состояние улицы Даурская, Уссурийская и Арсеньева, что даст камчатцам еще один альтернативный путь для выезда за пределы Петропавловска в часы-пик. Техника также зайдет на улицы Тушканова и Ключевская», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Он добавил, что администрация Петропавловск-Камчатского городского округа уже начала конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на эти объекты. До конца 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт автомагистралей в краевой столице будет направлено 2 миллиарда рублей.
«Проект рассчитан на шесть лет, у него есть четкие критерии эффективности и утвержденное финансирование. За эти шесть лет мы должны будем привести в нормативное состояние не менее 45 километров городских дорог. Все понимают, что от качества дорог зависит, в том числе, и развитие экономики не только города, но и всего региона в целом», – сказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.
Напомним, реализация национального проекта к 2024 году должна увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов, вдвое уменьшить количество мест концентрации ДТП и, самое главное, снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий до 4 человек на 100 тысяч граждан.
В национальном проекте участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из главных результатов должно стать приведение в нормативное состояние 85 процентов дорожной сети агломераций, а также снижение на 50 процентов количества мест концентрации ДТП. Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 субъектов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Теперь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – «Автомобильные дороги Минобороны России».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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