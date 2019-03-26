В Петропавловск-Камчатской городской агломерации в 2019 году отремонтируют 6 улиц

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Тема номера
Земли ДФО: раскислить, загипсовать или поставить дренаж?
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2019

Регион сегодня
18.04 |
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show
18.04 |
В Хабаровском крае стали расти долги по зарплате
18.04 |
Обмануть автомобилистов становится сложнее
18.04 |
Владивосток и Санкт-Петербург дегустируют новую рыбную продукцию
18.04 |
Велотур "Тенька Вояж" претендует на престижную награду "Хрустальный компас"
статьи раздела
Вкус жизни
26 Марта 2019, 09:15
Любимое дело и хобби не позволяют "выгорать" в бизнесе О том, как хобби и увлечения влияют на их бизнес, "Дальневосточному капиталу" рассказали руководители компаний
статьи раздела
Персона
27 Февраля 2019, 12:07
Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит Игорь Дульнев: Когда на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты просто так не проходят
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Апреля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

В Петропавловск-Камчатской городской агломерации в 2019 году отремонтируют 6 улиц

Наибольший объем средств на ремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрен на приведение в нормативное состояние проспекта Победы

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

На ремонт дорог городской агломерации в этом сезоне предусмотрено выделение из федерального бюджета 333 миллионов рублей, из казны Петропавловска-Камчатского – 37 миллионов рублей.

«Напомню, Камчатка в этом году впервые принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Петропавловске-Камчатском, благодаря выделяемым в рамках проекта средствам, в этом сезоне мы проведем ремонт более трех километров проспекта Победы – одной из наиболее оживленных городских магистралей, что позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки в этой части краевой столицы. Кроме того, будут приведены в нормативное состояние улицы Даурская, Уссурийская и Арсеньева, что даст камчатцам еще один альтернативный путь для выезда за пределы Петропавловска в часы-пик. Техника также зайдет на улицы Тушканова и Ключевская», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Он добавил, что администрация Петропавловск-Камчатского городского округа уже начала конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на эти объекты. До конца 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт автомагистралей в краевой столице будет направлено 2 миллиарда рублей.

«Проект рассчитан на шесть лет, у него есть четкие критерии эффективности и утвержденное финансирование. За эти шесть лет мы должны будем привести в нормативное состояние не менее 45 километров городских дорог. Все понимают, что от качества дорог зависит, в том числе, и развитие экономики не только города, но и всего региона в целом», – сказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.

Напомним, реализация национального проекта к 2024 году должна увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов, вдвое уменьшить количество мест концентрации ДТП и, самое главное, снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий до 4 человек на 100 тысяч граждан.

В национальном проекте участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из главных результатов должно стать приведение в нормативное состояние 85 процентов дорожной сети агломераций, а также снижение на 50 процентов количества мест концентрации ДТП. Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 субъектов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

​Теперь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – «Автомобильные дороги Минобороны России».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Камчатка  дороги  ремонт  Камчатский край  транспорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
27 Марта 2019, 10:55
Хабаровский хаб рождается заново Завершается строительство нового авиатерминала Хабаровска
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
27 Марта 2019, 10:45
Денис Синюков: Просто о сложном - выход на новый уровень с продуктами Сбербанка Управление капиталом - это профессиональная задача высшего пилотажа. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка владеет, пожалуй, самым обширным набором инструментов, которые используются в современном финансовом мире для наращивания и защиты капитала
статьи раздела
Регион сегодня
27 Марта 2019, 09:00
Предприниматель "крутит педали" и успевает в будущее раньше других Павел Девятинин, участник консалтинговой группы "Контур-21 век": В чем состоит "профессионализм предпринимателя"?
статьи раздела
Проект ДК
26 Марта 2019, 18:00
Дефицита не будет: воду Пушкинской депрессии очистят от железа и обработают ульрафиолетом Крупное месторождение подземных вод станет источником надежного водоснабжения Владивостокской агломерации
статьи раздела
Компании
26 Марта 2019, 17:13
Екатерина Буслова: Без лояльности невозможно развитие бизнеса в принципе Дальневосточный маркетолог делится опытом компании по привлечению новых клиентов
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика