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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
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Стратегическая сессия по актуальным вопросам в сфере туризма пройдет в рамках первой региональной турвыставки на Камчатке
Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Там рассказали, что в качестве экспертов выступят представители ассоциации туриндустрии Камчатки, исполнительных органов государственной власти края, правоохранительных органов и силовых структур, образовательных организаций, органов статистики, банков и другие спикеры.
«В отрасли сегодня есть ряд вопросов, которые требуют коллегиального решения. Именно поэтому в обсуждении должны участвовать все заинтересованные стороны, начиная от самих туроператоров и заканчивая различным ведомствами, причем даже теми, которые на первый взгляд кажутся далекими от туризма. Здесь мы будем говорить о совершенствовании статистических учетов, о кадровом обеспечении, безусловно, поднимем вопросы безопасности. Итогом обсуждения должны стать конкретные меры, направленные на решение этих вопросов», – рассказала председатель ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.
В рамках программы стратегической сессии также будут представлены пилотный проект по регистрации туристов на маршрутах через портал госуслуг, новый порядок постановки и снятия с учета иностранных граждан, опыт работы по взаимодействию гостиниц с правоохранительными органами с помощью системы «Контур», пилотный проект по регистрации самозанятых граждан. Кроме того, будет презентованы существующие и новые меры поддержки туристского бизнеса.
«Наша задача – распланировать стратегическую сессию таким образом, чтобы она стала не только площадкой для обсуждения проблемных вопросов, но и была максимально полезной и информативной для турбизнеса. Эксперты расскажут участникам мероприятия о новеллах в законодательстве, о новых возможностях, которые открываются перед работающими в отрасли предпринимателями, о существующих мерах господдержки и разъяснят порядке их получения. Это крайне важно. Уверена, что полученные в ходе Стратсессии знания обязательно помогут нашим туроператорам в дальнейшей работе», – руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она напомнила, что для участия в стратессии турбизнесу необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону: 8 (4152) 307-330.
Напомним, что первая региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение!» будет работать в КВЦ-Инвест 12-13 апреля. Деловая программа будет проходить параллельно с выставкой в пятницу.
Посетители выставки смогут познакомиться с туристическим потенциалом региона, приобрести туры по специальным предложениям от туроператоров края, увидеть презентации новых и перспективных проектов в отрасли. Кроме того, будет организовано проведение различных мастер-классов и дегустаций, демонстрация специальной техники и туристического оборудования, работа фотозон, показ фильмов и роликов о Камчатке, концертная программа с участием творческих коллективов.
Выставка будет работать 12-13 апреля с 10:00 до 18:00.
Торжественное открытие состоится 12 апреля в 12:00.
Добраться до КВЦ-Инвест в дни проведения мероприятия можно на бесплатных автобусах, движение транспорта будет организовано от остановки возле ТЦ «Планета».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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