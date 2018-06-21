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На Камчатке налоговые доходы с рыбной промышленности выросли в полтора раза
Объем налоговых поступлений в рыбохозяйственном комплексе Камчатки вырос в полтора раза по итогам 2015 года. Об этом в ходе ежегодного отчета о работе Правительства края сообщил Губернатор Владимир Илюхин.
«Стабильный рост демонстрирует рыбная промышленность Камчатки. Объем вылова в прошлом году составил почти миллион тонн, прирост - порядка 90 тысяч. Доля рыбной промышленности в структуре промышленного производства увеличилась с 50 до 62%. В полтора раза вырос объем налоговых поступлений в этом секторе экономики – по итогам 2015 года наши рыбаки перечислили в консолидированный бюджет страны 4,5 млрд рублей, хотя еще в 2014 году объем налогов не превышал 3 млрд», - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что наряду с налоговыми поступлениями вырос объем инвестиций в рыбохозяйственный сектор. В 2015 году он увеличился на 420 млн рублей и достиг 2,6 млрд, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.
«В этом году, по нашим оценкам, динамика сохранится. Уже сейчас объем инвестиций подтвержден на уровне 2,5 млрд. Речь идет о двух объектах в Карагинском районе – на строительство рыбоперерабатывающего комплекса в Тымлате инвестор планирует направить около 2,1 млрд, еще один проект стоимостью 400 млн – это реконструкция действующего производства в селе Вывенка. На фоне кризисных явлений и общего спада инвестиций это очень хороший показатель, - сказал губернатор. - В то же время, определенное беспокойство вызывают предстоящие изменения федерального законодательства. Сейчас мы активно работаем с федеральными органами власти. Главное для нас – сохранить прибрежное рыболовство, как самостоятельный вид, не допустить снижения объемов прибрежных квот, необходимых для загрузки наших береговых производств и прибрежного флота. Сейчас, я напомню, объем квот в прибрежке, которая целиком работает только на берег, составляет порядка 300 тысяч тонн».
Подводя итоги работы производственного сектора экономики, глава региона отметил высокие показатели в горнопромышленном комплексе. Рост объемов добычи цветных металлов в крае по итогам года увеличился на 17%. Запуск горнообогатительного комбината Аметистовый в 2015 году позволил на четверть увеличить объемы добычи золота – до 4,2 тонн. Соответственно вырос и объем налоговых поступлений.
«На этот год запланировано начало работ по строительству еще одного крупного горнопромышленного предприятия – золотоизвлекательной фабрики на месторождении Озерновское». Этот проект, наряду с ГОК «Аметистовый» получил государственную поддержку на строительство инфраструктуры», - отметил глава региона.
Владимир Илюхин также акцентировал внимание на работе агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что в прошлом году из-за неурожая овощей открытого грунта, вызванного плохими погодными условиями, объем производства в агропромышленном секторе упал на 5%. Однако, в крае был запущен ряд новых проектов: в Мильковском районе введен цех по переработке дикоросов, на ферме в селе Апача благодаря грантовой поддержке начинаются работы по строительству картофелехранилища.
«В животноводстве картина позитивная. Производство мяса в крае выросло на 6%, молока – на 2%, яиц – на 15%. В районах края появляются современные животноводческие и агропромышленные предприятия», - сказал губернатор.
Он отметил, что впервые за долгие годы на Камчатке начали выпускать мясо бройлеров. Сегодня предприятие выходит на полную мощность – годовой объем выпуска охлажденного мяса птицы на комплексе в поселке Зеленый составит порядка 3,5 тысяч тонн. В перспективе инвестор планирует расширять производство – реконструировать старые птичники.
«Заметно изменилась ситуация с оленеводством – на камчатских прилавках появился широкий ассортимент оленины. Сегодня на севере края и в центральной Камчатке стабильно работают 7 оленеводческих предприятий. Поголовье стало стабильно расти – сегодня оно составляет 47 тысяч (прирост за год составил 2 тысячи голов), - сказал Владимир Илюхин. - В этом году мы планируем ввести новую меру поддержки для оленеводческих предприятий. Министерство сельского хозяйства сейчас завершает разработку адресной программы по обеспечению жильем оленеводов».
Губернатор отметил, что животноводство на Камчатке стабильно развивается. В 2015 году во многих районах края запущены новые проекты: молочная ферма на 100 голов – в Усть-Камчатске, на 360 голов – в Заозерке, крупный Свинокомплекс открыт в Елизовском районе, реконструирована ферма на 150 голов в Милькове, один из птичников на Пионерской. В планах на 2016 год – реконструкция еще одного птичника на птицефабрике и ввод в эксплуатацию крупного животноводческого комплекса (на 400 голов) в Апаче. Инвестор уже завершил реконструкцию фермы и сейчас закупает оборудование.
«Развитие пищевой промышленности для нас одна из первоочередных задач, поэтому мы пытаемся усовершенствовать систему мер государственной поддержки. В этом году введем новый механизм – гранты на приобретение оборудования для хлебопечения», - добавил Владимир Илюхин.
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