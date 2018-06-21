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Производителям мяса бройлерных кур на Камчатке начали оказывать финансовую поддержку
С 2016 года в регионе начали предоставлять гранты на создание и развитие бройлерного производства и первичную переработку мяса птицы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Первый обладатель такого гранта уже определен. По итогам конкурсного отбора, который прошел в мае 2016 года, 30 миллионов рублей получило ООО «Камчатпищепром», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатской области.
«Средства гранта будут направлены на реконструкцию производственных зданий и сооружений птицефабрики по производству мяса бройлерных кур в поселке Зеленый Елизовского муниципального района. Итоговая мощность фабрики должна составить 3 400 тонн бройлеров в год», – рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко.
Напомним, реализация инвестиционного проекта «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 3 400 тонн в год в поселке Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края» началась в 2015 году. В феврале 2016 года был произведен первый забой птицы. Уже сегодня продукцию предприятия можно приобрести на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей.
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