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Более 5 тысяч иностранных туристов посетили Камчатский край в рамках круизных программ
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в агентстве по туризму и вешним связям Камчатского края.
«Круизный сезон был открыт 20 апреля заходом в Авачинскую бухту лайнера "Crystal Serenity", - рассказали в агентстве. – В общей сложности в течение сезона лайнеры заходили в порт Петропавловска-Камчатского 12 раз. Итог круизным программам этого года 27 сентября подвёл лайнер Silver Shadow».
В агентстве отметили, что наибольшей популярностью край пользуется у любителей морских путешествий из США, Японии, Кореи, Китая и Германии.
«Стоянки судов длились 1-2 дня. Для туристов были организованы обзорные экскурсии по Петропавловску-Камчатскому с посещением музеев, памятников и сувенирных магазинов, а также поездки к вулканам, термальным источникам, вертолётные экскурсии в Долину гейзеров», - добавили в агентстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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