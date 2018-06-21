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В Камчатском крае утвержден маршрут "Берингии-2017"
Об этом сообщил заместитель председателя Правительства региона – руководитель Аппарата, председатель оргкомитета «Берингии» Алексей Войтов, сообщии журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Гонка стартует в нечётный год, поэтому, как и должна, пойдёт по западному побережью Камчатки. Но финишировать в Оссоре мы не сможем: аэропорт посёлка закрыт на реконструкцию, и у нас могут возникнуть большие сложности с вывозом каюров, собак и группы сопровождения из этого населённого пункта, - отметил Алексей Войтов. - В этой связи принято решение продлить маршрут гонки ещё где-то на 600 км. Из Оссоры упряжки направятся на юг - в Ключи. Если не будет большой активности ключевской группы вулканов, не будет много пепла, то первый раз в истории «Берингия» дойдёт до Усть-Камчатска».
Торжественное мероприятие по поводу открытия гонки запланировано на 25 февраля. Спортивно-развлекательная программа для гостей и жителей края, по традиции, пройдёт на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. В рамках праздника состоится гонка-пролог, и будут определены победители детской гонки «Дюлин». Затем каюры основного заезда «Берингии» переедут в село Эссо Быстринского района, где около недели будут тренироваться, готовить к старту собак, проверять снаряжение. 4 марта в селе Эссо состоятся праздничные мероприятия, посвящённые старту гонки. На маршрут участники выйдут 5 марта с территории спортивного комплекса «Оленгенде».
«Прорабатывая маршрут, мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с каюрами. Ожидается, что все, кто из года в год активно участвуют в «Берингии», в эту гонку тоже пойдут, - добавил Алексей Войтов. – В этом году мы заключили соглашение с Чукоткой. У нас в планах провести совместную гонку с беспрецедентным по протяжённости маршрутом. Мы уже начали прорабатывать организационные вопросы, общий старт проведём в следующем сезоне, пока же пригласили чукотских каюров принять участие в «Берингии-2017». Будем рады принять участников и из других регионов страны».
Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит уже более 25 лет. В последние годы протяженность трассы составляла порядка 1100 километров. Соревнования имеют статус самых протяженных в Евразии. В 2016 году на старт гонки вышли 15 каюров. Лучший результат прохождения дистанции показал каюр из села Усть-Хайрюзово Валентин Левковский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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