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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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На Камчатке будут расширять фирменный иглу-отель и резиденцию Деда Мороза
Рассмотреть такую возможность губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил организаторам снежной гостиницы, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Накануне глава региона посетил первый в России иглу-отель, который в этом году расположен на территории санатория «Начики» в Елизовском районе. Комплекс включает в себя несколько снежных жилищ, оборудованных спальными местами, бар, номер «люкс», а также резиденцию Деда Мороза. Все постройки внутри украшены этническими композициями, вырезанными из снега, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчатского края.
«Идея создания иглу-отеля на Камчатке прижилась. Главное, что это интересно людям. Сюда приезжают не только жители края, но и гости из других регионов и даже стран. Понятно, что теперь эту идею необходимо развивать. Мы сейчас говорили с организаторами о том, чтобы в следующем году установить иглу-отель в лесу, в красивом месте, безусловно, должно быть побольше домиков, потому что интерес действительно есть. Но, ещё раз повторюсь, сама идея отличная, в том числе и по созданию здесь резиденции Деда Мороза», - сказал Владимир Илюхин.
Как отмечают создатели иглу-отеля, гостиницу было решено разместить на территории базы отдыха «Начики», поскольку сюда легко добраться на автомобильном транспорте, а также здесь есть необходимая для зимнего отдыха инфраструктура.
«Это совместный проект базы отдыха «Начики» и туристической компании «Горная территория». Получилось замечательно. Очень много людей здесь побывало в период новогодних праздников. Примерно 10 тысяч человек посетили за это время сам иглу-отель, наш бассейн, гостиницу базы отдыха. Эту традицию надо продолжать. Это очень нравится людям. Здесь удобная территория, есть подъездные пути, недалеко от города. Все условия для того, чтобы приятно провести время, - рассказал директор базы отдыха «Начики» Саргис Сароян. - А на следующий сезон мы будем расширять территорию. Мы перенесём иглу-отели в лесную зону. Сделаем более красиво, более комфортно, и уже в большем масштабе».
Иглу-отель на Камчатке построен уже во второй раз. В прошлом году такая гостиница работала в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского у подножья Вилючинского вулкана. С началом зимы этот опыт было решено продолжить.
«В последние годы мы много внимания уделяем именно развитию зимнего туризма. Проводим такое зрелищное и масштабное событие, как «Берингия», создаём инфраструктуру, необходимую для занятий зимними видами спорта, и, безусловно, появление вот таких интересных объектов также будет способствовать увеличению турпотока на полуостров. Всё это вкупе с нашим снегом, с нашей природой, с нашими термальными источниками – это тот продукт, который люди всегда будут покупать», - сказал Владимир Илюхин.
Иглу-отель на территории санатория «Начики» будет работать до мая включительно. Для комфортного сна посетителей каждое иглу оборудовано специальными спальными системами — утепленными снежными основаниями, покрытыми натуральными шкурами. Температура внутри домов держится около 0 градусов. На базе отдыха также имеется бассейн с термальной водой, кафе и гостиничный корпус на 55 двухместных номеров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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