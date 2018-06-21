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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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11 Февраля 2013, 12:18 | Регион сегодня
Владимир Илюхин назвал имя нового генерального директора ГУП "Камчатгражданпроект"
В течение последних 12 лет ГУП "Камчатгражданпроект" возглавляла Нина Семеновна Ковзель. 15 января ей исполнилось 68 лет, а 24 января Нина Семеновна была уволена с должности генерального директора в связи с окончанием трудового контракта.
Сергей Ковалевский будет назначен генеральным директором ГУП «Камчатгражданпроект». Об этом на аппаратном совещании 11 февраля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Соответствующее поручение дано Министерству имущественных и земельных отношений.
Напомним, 9 февраля Сергей Ковалевский по собственному желанию был освобожден от должности заместителя председателя правительства Камчатского края. Тогда глава региона заявил, что «Сергей Ковалевский – опытный человек, профессионал своего дела, поэтому он продолжит работать в строительной отрасли Камчатского края».
Нина Ковзель продолжит работу в «Камчатгражданпроекте» в другой должности, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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